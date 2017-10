Münchner stürzt vor den Augen seines Bruders in den Tod

Ein 59-jähriger Münchner ist am Donnerstagabend beim Bergsteigen abgerutscht und tödlich verunglückt. Er war mit seinem Bruder in den Ammergauer Alpen unterwegs.

Oberammergau - Beim Bergsteigen in den Ammergauer Alpen ist am Donnerstagabend ein 59-jähriger Münchner tödlich verunglückt. Er war mit seinem Bruder kurz unter dem Gipfel des Ettaler Manndl auf 1600 Metern unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, wollten die beiden gerade wieder Absteigen, als der 59-Jährige am Ende eines mit Ketten gesicherten Wegs abrutschte. Er fiel 50 Meter in die Tiefe und starb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.

Ein Polizeibergführer und die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

mn

