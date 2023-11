Großeinsatz am Bifi-Werk in Bayern: Giftiges Gas ausgetreten – mehrere Menschen verletzt

Von: Felix Herz

Beim Lebensmittel verarbeitenden Betrieb Bifi ist Ammoniak ausgetreten. Dadurch wurden mehrere Menschen verletzt. Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ansbach – Im Osten von Ansbach hat das bekannte US-Unternehmen Bifi eine Lebensmittelfabrik. Dort wurde am Mittwochvormittag, 15. November, Alarm ausgelöst. Nach aktuellen, bisher unbestätigten Informationen vom Einsatzort, ging es um den Austritt des chemischen Gases Ammoniak.

Durch den Ammoniak-Austritt im Lebensmittel verarbeitenden Betrieb Bifi sind nach aktuellem Stand acht Menschen verletzt worden. Einer davon musste mit dem Rettungswagen zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gefahren werden.

Was ist Ammoniak?

Ammoniak ist eine chemische Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff. Dabei handelt es sich um ein stechend riechendes, giftiges Gas, das beim Einatmen Schleimhäute reizt und erstickend wirkt. In der Luft kann es außerdem zu Tränen reizen. Ammoniak ist eine der meistproduzierten Chemikalien und ein Grundstoff für die Produktion aller weiteren Stickstoffverbindungen, es kommt daher in den verschiedensten Industrien zum Einsatz. Es wird zum Beispiel in der Kosmetik oder bei Reinigungsmitteln verwendet.