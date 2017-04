An die Falsche geraten - Sextäter auf frischer Tat gefasst

Hof - Bereits mehrfach wegen sexuellen Belästigungen und Übergriffen angeklagt war ein Mann aus Hof. Als er wieder sein Unwesen trieb, erlebte er eine böse Überraschung.

Nach mehreren sexuellen Belästigungen und Übergriffen gegenüber jungen Frauen in Hof ist dem Täter ein erneuter Fall zum Verhängnis geworden.

Im Bereich der Hofer Luftbrücke traf der Mann auf eine junge Frau, suchte intensiven Blickkontakt zu ihr und griff sich dann demonstrativ an sein Geschlechtsteil - doch die Frau war Polizistin in Zivil. Der 20-Jährige versuchte noch zu fliehen, konnte aber von einem anderen Zivilbeamten an einer Tankstelle festgenommen werden. Der Mann habe ein Geständnis abgelegt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Zuvor hatten immer wieder junge Frauen Anzeige erstattet - mal waren sie an Po oder Brust angegrapscht worden, mal hatte der Täter sich vor dem Opfer entblößt. Deshalb hatte die Polizei in den fraglichen Bereichen Überwachungsmaßnahmen in Zivil beschlossen, an der auch die Beamtin teilnahm.

