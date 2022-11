„Es tut mir sehr leid“: Weltstar Anastacia sagt Nürnberg-Konzert ab – nur einen Tag vor der Show

Von: Katarina Amtmann

Anastacia musste kurzfristig ihr Konzert in Nürnberg absagen (Archivbild). © IMAGO / Christian Schroedter

Ihre Stimme hat sich noch nicht vollständig erholt, deshalb muss Sängerin Anastacia ihr Konzert in der Nürnberger Meistersingerhalle kurzfristig absagen.

Nürnberg – Enttäuschung für viele Fans der amerikanischen Sängerin: Das Konzert von Anastacia am Montag (28. November) in der Meistersingerhalle in Nürnberg muss kurzfristig abgesagt werden.

Anastacia-Konzert in Nürnberg wird einen Tag vor der Show abgesagt

Die Absage machte der Veranstalter Argo Konzerte einen Tag zuvor am Sonntag öffentlich. Das Konzert von Anastacia müsse „krankheitsbedingt verschoben werden, ihre Stimme hat sich leider noch nicht vollständig erholt.“ Man bemühe sich um einen Ersatztermin und werde diesen sobald wie möglich bekannt geben, alle Karten behalten ihre Gültigkeit.

„Es tut mir sehr leid“: Weltstar Anastacia sagt Nürnberg-Konzert ab

„Es tut mir sehr leid, mitteilen zu müssen, dass ich immer noch krank bin und daher morgen nicht in Nürnberg auftreten kann“, postete die Sängerin auf Instagram „Mein Team prüft Möglichkeiten für eine Verschiebung, und sobald wir können, werden wir darüber informieren (…) Ich weiß das Verständnis und die Unterstützung sehr zu schätzen.“

Laut nordbayern.de war der 28. November bereits ein Ausweichtermin für ein ausgefallenes Konzert Anfang Oktober. Bekannt wurde die 1968 in Chicago geborene Sängerin im Jahr 2000 durch die Hit-Single „I‘m outta love“. Weitere Erfolge feierte sie mit „Paid my dues“, „One day in your life“ und „Left outside alone“. (kam)

Das macht Sängerin Anastacia heute

