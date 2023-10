„Es steht viel auf dem Spiel“ – Landwirte erzürnt über das geplante Anbindungsverbot

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das geplante Verbot von Anbinde- und Kombihaltung erzürnt die Landwirte auch im Landkreis. Der Bauernverband veranstaltet am Samstag (28. Oktober) Infostände an den Bergbahnen im Isarwinkel.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Landwirte im Landkreis blicken einmal mehr sorgenvoll nach Berlin. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir plant ein generelles Verbot der Anbindehaltung. Mit betroffen wäre davon auch die Kombihaltung, bei der die Rinder einen erheblichen Teil der Zeit auf Almen oder anderen Weiden stehen.

Kreisbauernobmann Peter Fichtner befürchtet, dass das Verbot dazu führen wird, „dass viele Viehhalter einfach aufhören werden“ – mit fatalen Folgen. An diesem Samstag, 28. Oktober, ruft der Bayerische Bauernverband landesweit zu einem Aktionstag unter dem Motto „Rettet Berta vor dem Schlachthof und Kleinbauern vor dem Aus!“ auf. Im Landkreis gibt es Infostände auf den Parkplätzen an der Blomberg- und der Brauneck-Bergbahn.

Landwirte sammeln Unterschriften

„Wir wollen die Leute einfach informieren“, sagt Fichtner. Und man hoffe natürlich auch, dass man Mitstreiter findet im Bemühen, die Kombihaltung vor dem Verbot zu bewahren. Dazu werden Unterschriften gesammelt, die nach Berlin geschickt werden sollen. Der Heilbrunner setzt auch in seinem Betrieb auf Kombihaltung. Aber generell sei das ein Auslaufmodell. „2001 gab es in Bayern noch 37 000 Betriebe mit Anbindehaltung, jetzt sind es noch 13 000.“ Natürlich habe ein Teil neue Laufställe gebaut, viele hätten die Viehhaltung aber auch einfach aufgegeben. Denn der Bau eines Laufstalls sei teuer.

Die Anbindehaltung soll verboten werden. Darunter würde auch die Kombihaltung fallen. © Archiv MM

„Pro Kuhplatz muss man mit rund 20 000 Euro an Kosten rechnen“, sagt Fichtner. Er habe zehn Kühe, das Milchgeld pro Jahr liege insgesamt bei 24 000 Euro. „Das müsste ich für eine Kuh investieren“, erklärt der Kreisobmann, warum die Umstellung gerade bei kleinbäuerlichen Strukturen nicht machbar sei. Die Kühe ließen sich aber auch nicht einfach in einen anderen Bestand integrieren. Höre ein Landwirt auf, „gehen 90 Prozent der Tiere zum Metzger“, sagt Fichtner.

„Hauptverlierer werden die Almgebiete sein“

Dabei sei der Rückgang bei den Tierhaltern ohnehin schon eklatant. „Im letzten Jahr haben in Deutschland knapp 2000 Milchviehhalter aufgehört, gut 900 davon in Bayern“, sagt Fichtner. „Wir stehen kurz vor einem Strukturbruch.“ Die Auswirkungen seien den meisten gar nicht bewusst. „Hauptverlierer werden die Almgebiete sein.“ Beweidet – sofern die Rinder aus den Laufställen überhaupt noch hinauskommen – würden die leicht erreichbaren Flächen im Tal. Die reichten für die sinkende Zahl an Tieren auch aus.

Die Folge: Die Almflächen wachsen zu, der Lebensraum vieler Pflanzen- und Tierarten verschwindet. Generell werde es weniger Landschaftspflege geben. Das habe Auswirkungen auf den Tourismus und auf die daran hängenden Branchen, sagt Fichtner. „Und wir opfern Stück für Stück einen Teil unseres Selbstversorgungsgrads.“ Dabei sei man bislang bei Milch und Fleisch noch gut aufgestellt gewesen, genau das aber sieht der Kreisobmann in Gefahr. „Wir kommen immer mehr in Abhängigkeiten hinein. Es steht viel auf dem Spiel.“

„Den Kühen im Stall geht es nicht schlecht“

Das Argument, das Verbot der Anbindehaltung steigere das Tierwohl, kennt Fichtner. „Aber den Kühen bei uns in den Ställen geht es nicht schlecht. Jeder Landwirt, der das bei uns macht, macht das mit Herzblut.“ Die ältesten Kühe in Bayern würden in Anbindeställen stehen. Jedes Tier habe dort seinen festen Platz, während es in Laufställen durchaus mal zu Rangkämpfen kommen könne.

Ausnahme gilt nicht für den Junior, wenn dieser den Betrieb übernimmt

Die Ausnahmen, die die Politik beim Verbot vorsieht, sind für Fichtner kaum mehr als Augenwischerei. „Betriebe bis 50 Tiere sind ausgenommen. Aber da zählen auch die Kälber. Bei uns im Landkreis würde mehr als die Hälfte der Betriebe die Grenze überschreiten.“ Zweimal pro Woche müsse man die Tiere ins Freie lassen – „egal, wie die Umstände sind“.

Schon das sei für Höfe, die im Ort, nah an Wohnbebauung oder an viel befahrenen Straßen liegen, schwierig. „Ein Bauer hat gesagt, die nächste Auslaufmöglichkeit bei ihm wäre der Friedhof“, sagt Fichtner. Und zuletzt gilt die Ausnahmeregelung nur für den aktuellen Betriebsleiter. „Wenn ich an den Junior übergebe, darf er keine Kombihaltung mehr betreiben.“ Seine klare Forderung an die Politik: „Die Kombihaltung in ihrer jetzigen Form muss weitergeführt werden dürfen.“

Aktionstag An diesem Samstag (28. Oktober) gibt es ab 10 Uhr Infostände an der Blomberg- und der Brauneckbergbahn.

