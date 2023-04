Schon 2024: Fränkische Gemeine will unabhängig werden – von Energie und Gas

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Die fränkische Gemeinde Großhabersdorf will mit „Produktionsabfällen aus dem Sägewerk“ Energie erzeugen.(Symbolbild) © IMAGO / Lobeca und IMAGO / Panthermedia

Eine Gemeinde im Landkreis Fürth will sich unabhängig vom Öl- und Gasmarkt machen. Das soll „womöglich schon zur ersten Heizperiode 2024“ passieren.

Großhabersdorf – Er möchte eine Gemeinde aus dem Landkreis Fürth unabhängig vom globalen Öl- und Gasmarkt machen, dabei zu 100 Prozent auf regenerativen Ressourcen setzen. Herbert Hutfles, Geschäftsführer der Nahwärmenetz Unterschlauersbach GmbH, und die Fürther Gemeinde Großhabersdorf planen die Eigeninitiative. Es sei ein „Millionen-Projekt“, dessen Ziel durchaus „ambitioniert“ sei, bestätigt Hutfles unserer Redaktion.

Die Planungen sind im vollen Gange – und, wenn alles klappt, sind Anfang 2024 700 Häuser mit Energie aus dem eigenen Ort versorgt. Im Gespräch mit Merkur.de spricht Initiator Herbert Hutfles über das Konzept und darüber, welche Vor- und Nachteile es bis zur potenziellen Umsetzung abzuwägen gilt.

Unabhängig vom Öl- und Gasmarkt: Großhabersdorf will mit Nahwärmenetz Gemeinde versorgen

Innerhalb der Gemeinde würde die Idee auf großes Interessen stoßen. In Zeiten der Klimakrise und Energiewende kann so Energie aus der Region geschöpft werden. Wird eine 4.000 Einwohner-Gemeinde aus Bayern zum Trendsetter in Sachen Umweltschutz? Wie Herbert Hutfles erklärt, soll alles über ein Holzhackschnitzelheizwerk laufen. Ein Betreiber einer Biogasanlage könne dessen Bau übernehmen. Auch der lokale Heizungsbau sei in den bisherigen Planungen involviert. Unterstützung würde das Projekt außerdem in Großhabersdorf Altbürgermeister Friedrich Biegel und „auf Wärmenetze spezialisierte Unternehmen“ finden, sagt Hutfles.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Für die zukünftige Versorgung von rund 700 Häusern in Großhabersdorf könnten laut des Initiators „womöglich zur ersten Heizperiode 2024“ „Produktionsabfälle aus dem Sägewerk“ eine entscheidende Rolle spielen. Darüber hinaus würde das Heizwerk von Landwirten aus der Region mit Holz beliefert werden können. Bereits in wenigen Wochen geplant sind Infoveranstaltungen. Fragebögen zum Thema wurden bereits an die Anwohner geschickt und hätten das große Interesse an dem Projekt nochmals unterstrichen. Zeitgleich laufen die Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern und Investoren: Ein Nahwärmenetz könnte Großhabersdorf autark machen.

Herbert Hutfles gilt als einer der Initiatoren des geplanten Nahwärmenetzes in Großhabersdorf. © Herbert Hutfles

„Millionen-Projekt“ in Großhabersdorf geplant: Welche Vor- und Nachteile es gibt

Auch eine Umsetzung in den älteren Häusern im Ort sei technisch möglich, bestätigt Hutfles auf Nachfrage, wenn in Großhabersdorfs Häusern Wärmeleitungen gelegt werden müssten. Der Geschäftsführer der Nahwärmenetz Unterschlauersbach GmbH zeigt sich im Gespräch mit Merkur.de „optimistisch“. Man würde sich unabhängig vom Öl- und Gasmarkt machen und die „gesamte Produktionskette“ in der Region stärken. Und dennoch gibt es sie auch – die Bedenken an dem Großprojekt, laut Hutfles ein „Millionen-Projekt“.

Eine Umsetzung der Pläne würde bedeuten, dass eine Anpassung vieler Privathäuser notwendig wäre. Die Kosten für den potenziellen Umbau von Anschlüssen müssten bis zu einem gewissen Grad von den Anwohnern selbst getragen werden. Doch auch in Sachen Klimaschutz gibt es Kritik an der Sache: Wie unter anderem Fachmagazin Agrarheute berichtet, würde Holzverbrennung das über Jahre gebundene CO₂ wieder schnell freisetzen. Im Zuge dessen würde Feinstaub die Umwelt belasten.

Diesen Kritikpunkten steht ein nachwachsender und (regional) nachhaltiger Rohstoff entgegen. Unter Rücksprache mit dem Orts-ansässigen Naturschutzbund wurde den bisherigen Planungen eine „gute Luftqualität“ zugesprochen. Filteranlagen sollen die Luft von Feinstaub und Asche bereinigen, sagt Herbert Hutfles. Er weiß um die Vor- und Nachteile, die ein solches Vorhaben in Großhabersdorf mit sich bringen könnte. Ob sich alles wie geplant umsetzen lassen könnte? Bei fortlaufenden Gesprächen könne man bereits in wenigen Wochen „mehr sagen“.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.