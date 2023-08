Christopher Street Day in Nürnberg – CSU-Bürgermeister läuft mit Dragqueen – im Voraus massive Anfeindungen

Von: Elisa Buhrke

Am CSD in Nürnberg haben am Samstag mehrere tausend Menschen teilgenommen. Im Voraus hatten Gegner Hass verbreitet – gegen einen Regenbogen-Weg und die Ausstellung „Jesus liebt“ in einer Kirche.

Nürnberg - Rund 11.000 Menschen sind beim Christopher Street Day am Samstag, 5. August, durch Nürnberg gezogen. „We all bleed red“ bis hin zu „lieb doch wen du willst“ war unter anderem auf den Plakaten zu lesen. Die Demo war Höhepunkt eines zweiwöchigen Treffens von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen.

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) führte mit Dragqueen Marcella Rockefeller den Zug an. Auch andere Politiker sowie Vertreter aus Gesellschaft und örtlichen Unternehmen liefen mit. Der Weg der Demo führte über einen gerade geschaffenen Fußgängerüberweg in Regenbogen-Farben in die Altstadt. Dieser Regenbogen-Weg war Auslöser für massive Kritik und Beleidigungen, die Oberbürgermeister König im Internet erfuhr.

Anfeindungen im Voraus von CSD: Regenbogen-Weg und „Jesus liebt“-Ausstellung von schwulem Künstler

Wie bereits der CSD in München stand die Demo unter dem Motto „Queerer Aktionsplan Bayern jetzt“. Darin verlangt die Community verlangt unter anderem, queerfeindliche Straftaten konsequenter zu verfolgen und zu bestrafen. So werde beispielsweise ein heruntergerissenes Demo-Plakat bisher nur als Sachbeschädigung gewertet, sagte Bastian Brauwer, Vorsitzender des CSD Nürnberg. Eine weitere Forderung: Frühzeitiger Aufklärungsunterricht über queere Lebensweisen in der Schule. „Da geht es nicht um Sexualkunde, sondern um romantische Beziehungen und geschlechtliche Identität.“

Für die Gleichberechtigung queerer Menschen: 11.000 Personen gingen beim CSD in Nürnberg auf die Straße. © Daniel Karmann/dpa

Zuletzt hatte der Stopp der Ausstellung „Jesus liebt“ des schwulen Künstlers Rosa von Praunheim in der Nürnberger Egidienkirche für Wirbel gesorgt. Nach heftigen Anfeindungen war das kulturelle Event nach wenigen Tagen geschlossen worden. Stattdessen stellt die Kreisgalerie in Nürnberg nun die Werke aus.

Kritik von CSD an Kirche: „fatales Zeichen“

Die Reaktionen auf den Fußgängerüberweg und auf die Praunheim-Ausstellung hätten deutlich gezeigt, welcher Diskriminierung queere Menschen weiterhin ausgesetzt seien und welche Probleme es noch immer gebe, so Brauwer. Laut Nürnberger CSD sei die vom Kirchenvorstand wieder geschlossene Ausstellung ein „fatales Zeichen aus dem Raum der Kirche“ gewesen. Die Kirche sei in diesem konkreten Fall kein „safe space“ für queere Menschen und ihre Kultur gewesen. „Danke an Rosa von Praunheim, dass er mit seinen Mitteln gezeigt hat, wo die kirchliche und gesellschaftliche Debatte steht“, äußerte sich der Förderverein Christopher-Street-Day vergangene Woche. (elb/dpa)

