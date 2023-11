Angriff durch Unbekannte? Schwerstverletzter mitten in Nürnberg gefunden – Notoperation in Klinik

Von: Felix Herz

Teilen

In einem Nürnberger Parkhaus wurde ein lebensgefährlich verletzter Mann gefunden. © vifogra / Goppelt

In einem Parkhaus wurde ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden. Diese wurden ihm durch einen oder mehrere Unbekannte zugefügt.

Nürnberg – In einem Parkhaus in der Nürnberger Innenstadt wurde am Mittwochabend, 16.11.2023, ein schwer verletzter Mann entdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

In Nürnberger Parkhaus: Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden

Eine Mitarbeiterin des Parkhauses „Hauptmarkt“ in der Augustinerstraße stieß bei einem Rundgang gegen 20:20 Uhr auf den lebensgefährlich verletzten Mann. Bei Eintreffen der Polizei und Beamten des USK Mittelfranken bestätigte sich die alarmierende Situation. Der ältere Mann wurde bis zum Eintreffen des Notarztes von den Einsatzkräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde.

Die Identität des Verletzten ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Auch die Hintergründe der Tat sind ungewiss. Die Ermittler können nicht ausschließen, dass dem Mann die Verletzungen von bislang unbekannten Tätern zugefügt wurden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zum Verletzungsbild gemacht.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Polizei stellt Personalien fest und sucht nach möglichen Tätern

Nach dem Auffinden des Mannes wurde das Parkhaus abgesperrt und eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Die Polizei fertigte Lichtbilder von ausfahrenden Personen und stellte deren Personalien fest. Zur Absuche des Parkhausdaches wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im Laufe des Mittwochs auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (09 11) 2 11 23 33 3 zu melden. (fhz)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.