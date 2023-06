Tödlicher Angriff bei Neuschwanstein - Zeuge filmt mutmaßlichen Täter in Handschellen

Von: Joshua Eibl

Teilen

Am Schloss Neuschwanstein sind am Mittwochnachmittag zwei Frauen Opfer einer Gewalttat geworden. Ein Mann aus den USA sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Schwangau - Bei einem Besuch des weltberühmten Schlosses Neuschwanstein sind zwei 21 und 22 Jahre alte Frauen Opfer einer Gewalttat geworden. Ein 30-jähriger US-Amerikaner traf demnach die Frauen auf einem Wanderweg und schloss sich ihnen östlich der Marienbrücke an. Dabei handelte es sich laut Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann von der Staatsanwaltschaft Kempten um ein „zufälliges Aufeinandertreffen“. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der Mann die beiden Frauen - die ebenfalls aus den USA stammen - zuvor nicht gekannt, sie sollen demnach auch nicht aus dem gleichen Bundesstaat stammen.

Neuschwanstein: Täter lotste die Opfer zu einem schwer einsehbaren Trampelpfad

„Der Mann lotste die beiden dann unter einem Vorwand auf einen schwer einsehbaren Trampelpfad, welcher zu einem Aussichtspunkt führt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest. Auf dem Nebenwanderweg nahe der bei Touristen beliebten Marienbrücke in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) soll es dann zu dem Angriff gekommen sein. „Es kam zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff gegen die 21-jährige Frau“, heißt es in dem Bericht weiter. Die 22-Jährige kam der anderen offenbar zur Hilfe, es kam zu einem Gerangel. „Während dieses Gerangels hat der Mann die 21-Jährige gestoßen, sie stürzte den Abhang hinunter“, heißt es weiter. Als die 22-Jährige habe einschreiten wollen, soll er sie gewürgt und dann einen steilen Abhang in Richtung des Bergbaches Pöllat hinabgestoßen haben. Dort kam die 22-Jährige nach etwa 50 Metern neben ihrer Freundin zum Liegen.

Blick auf Neuschwanstein von der Marienbrücke. © Frank Rumpenhorst/dpa

Angriff bei Neuschwanstein: 21-jährige Amerikanerin erliegt ihren Verletzungen

Gegen 14.40 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. Daraufhin barg die Bergwacht Füssen die beiden Urlauberinnen. Die 22-Jährige war ansprechbar und wurde in ein Klinikum eingeliefert. Die jüngere Amerikanerin wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Klinikum eingeliefert, wo sie jedoch im Laufe der darauffolgenden Nacht in Folge ihrer Verletzungen starb.

Der mutmaßliche Täter flüchtete vom Tatort, wurde aber wenig später in der Nähe gefasst. Inzwischen wurde der 30-Jährige wegen Mordes und Mordversuchs in U-Haft genommen. Er habe sich laut Oberstaatsanwalt Hörmann bei der Vorführung beim Haftrichter zwar geäußert, über den Inhalt der Aussage des Mannes machte die Staatsanwaltschaft zunächst aber keine Angaben.

Rund 25 Polizeistreifen und zwei Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Auch eine Diensthundeführerin half bei der Suche.

Neuschwanstein: Zeuge geschockt - „Auf seinem Gesicht und am Hals habe ich tiefe Kratzer gesehen“

Die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press berichtet nun über einen Augenzeugen, der den festgenommenen Mann am Tatort filmte. Auf dem Video ist der Täter zu sehen: Der Amerikaner trägt ein blaues T-Shirt, eine Jeans, eine Cap und Sonnenbrille. In Handschellen wird er von der Polizei abgeführt.

Die Agentur sprach mit dem Ersteller des Videos, der beschreibt, dass der Täter sehr ruhig gewesen sei: „Er hat kein einziges Wort gesagt. Er öffnete seinen Mund nicht, er hat nicht gemurmelt“, beschreibt Eric Abneri. „Ich dachte: Der muss irgendwo eingebrochen sein. Auf seinem Gesicht und am Hals habe ich tiefe Kratzer gesehen. Kampfspuren. Er war rot im Gesicht.“ Abneri ist ebenfalls US-Amerikaner. Er sah, wie sich Rettungskräfte in die Schlucht abseilten. „Ich bin ehrlich gesagt absolut fassungslos, dass das jemand überlebt hat. Es ist, als wäre man von einem Berggipfel gefallen.“

Angriff auf zwei Frauen bei Neuschwanstein: Polizei sucht weiterhin nach Zeugen

Trotzdem erhoffen sich die Ermittler weiterhin zahlreiche Fotos und Videos aus der Umgebung des Tatorts. Diese können direkt bei der Polizei auf dieser Webseite hochgeladen werden. Auch wenn der mutmaßliche Täter oder die beiden angegriffenen Frauen nur zufällig auf dem Material zu sehen seien, könne dies bei den Ermittlungen helfen. „Wir hoffen, dadurch die Situation vor und nach der Tat weiter aufhellen zu können“, sagte ein Polizeisprecher. Bis zum Freitagmorgen seien rund zwölf Hinweise eingegangen. Die Polizei geht davon aus, dass es viel Material gibt, aber es etwas dauert, die Menschen zu erreichen, die am Tattag vor Ort gewesen sind.

Darüber hinaus würden die Ermittler vor allem Spuren vom Tatort auswerten und einordnen, sagte der Polizeisprecher. Vor Ort seien die Ermittlungen vorerst abgeschlossen. Die Brücke und ihre Umgebung ist schon seit Mittwoch kurz nach dem Vorfall wieder für Besucher freigegeben.

Neuschwanstein: US-Außenministerium beobachtet die Situation - lokale Politik geschockt

Nach dem tödlichen Angriff zeigte sich auch der Bürgermeister der Gemeinde Schwangau, Stefan Rinke, tief betroffen. „Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien“, sagte er am Donnerstag dem Radiosender Antenne Bayern. Eine solche Straftat habe es bisher in Schwangau nicht gegeben. Es handele sich um einen „schockierenden Einzelfall“, der sich nicht auf die allgemeine Sicherheitslage in Schwangau auswirke, betonte er.

Das US-Außenministerium erklärte gegenüber dem Spiegel, Kenntnis über den Fall zu haben. Das US-Konsulat in München beobachte die Situation genau und stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden, sagte Sprecher Matthew Miller in Washington. Aus Datenschutzgründen könne er aber keine weiteren Angaben machen.

Die historische Marienbrücke ist ein beliebter Treffpunkt von Touristen - nur rund 500 Meter vom Schloss entfernt bietet es einen guten Blick auf Neuschwanstein. Das Schloss zählt zu den berühmtesten und meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands, in der Vergangenheit kamen fast eineinhalb Millionen Besucher pro Jahr zu der Sehenswürdigkeit.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.