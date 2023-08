Anonymer Bayer gewinnt 10 Millionen im Eurojackpot: Fünfter deutscher Sieg in Serie

Von: Felix Herz

Ein anonymer Spieler aus Bayern knackte den Eurojackpot – es ist bereits der fünfte Sieg eines Deutschen in Serie. (Symbolbild) © IlluPics / IMAGO

Der Eurojackpot von 10 Millionen Euro geht nach Bayern. Der Gewinner bleibt anonym, setzt aber eine beeindruckende deutsche Siegesserie fort.

München – Ein Gewinn von 10 Millionen Euro aus dem Eurojackpot fließt nach Bayern. Ein Sprecher der Westdeutschen Lotterie in Münster bestätigte am Montag, 21. August, dass der siegreiche Spielschein mit den Zahlen 2, 16, 22, 28 und 46 anonym im Freistaat eingereicht worden war. Informationen über den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin sind bisher nicht verfügbar, außer, dass der Teilnehmer aus Schwaben im Freistaat stammt.

Beeindruckende Serie – bereits der fünfte Gewinner aus Deutschland

Laut Aussagen des Sprechers ist der am Freitag, 18. August, geknackte Jackpot der fünfte in einer Reihe, der nach Deutschland wandert. Diese Siegesserie stellt einen Rekord in der Lotterie dar. Und in dieser sowieso schon besonderen Serie sind es auch noch jeweils unterschiedliche Bundesländer, aus denen der oder die Sieger stammen.

So fand am 23. Juni ein 120-Millionen-Euro-Gewinn seinen Weg nach Schleswig-Holstein. Am 4. August folgte ein Jackpot von über 117 Millionen Euro, der in Hamburg gewonnen wurde. Am 8. August wurden 10 Millionen Euro nach Sachsen-Anhalt überwiesen. Nur eine Woche später landeten rund 14 Millionen Euro in Niedersachsen. Jetzt der Gewinn in Bayern – man könnte fast fragen: Welches Bundesland ist wohl als Nächstes dran? Oder wandert der nächste Gewinn doch wieder ins europäische Ausland? (fhz mit Material von dpa)

