Erhöhung gefordert: Bayern bleibt bislang bei günstigen Anwohner-Parkgebühren

Von: Katarina Amtmann

Die Deutsche Umwelthilfe fordert eine Erhöhung der Gebühren fürs Anwohnerparken. Eigentlich ist das schon möglich, doch die Staatsregierung hält an den günstigen Preisen fest.

München - In vielen deutschen Großstädten gibt es Anwohnerparkausweise für 30 Euro im Jahr, auf den Tag gerechnet sind das 8 Cent. Das ist auch in Bayern der Fall. Obwohl die Preisobergrenze mittlerweile gekippt ist, hält die Staatsregierung noch an den günstigen Gebühren fest. Zwei Jahre ist die entsprechende Gesetzesänderung schon her, doch die Staatsregierung hat die Preisobergrenze noch nicht angehoben.

Bayern bleibt bislang bei günstigen Anwohner-Parkgebühren

„Die Abstimmungen zum weiteren Vorgehen laufen noch“, sagte der Sprecher des Innenministeriums in München, Michael Siefener. Die aktuellen Belastungen der Bürger durch die Inflation sollten dabei beachtet werden. „In dieser Situation zusätzlich die Parkgebühren massiv zu erhöhen, muss gut bedacht werden.“

Anwohnerparken soll teurer werden, fordert die DUH (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die Gebühren für das Anwohnerparken in 104 Städten aufgelistet. Nur 13 der abgefragten Städte hätten die Gebühren für Anwohnerparkausweise erhöht, seit Bund und Länder dies ermöglicht haben. Die Umwelthilfe spricht von einer „absurden Subventionierung des Privatautos auf Kosten der klimafreundlichen Mobilitätswende“. In 88 Städten würden nach wie vor nur 8 Cent oder weniger pro Tag für einen Anwohnerparkausweis verlangt.

Anwohnerparken: München, Nürnberg und weitere Großstädte verlangen maximal 30,70 Euro

Auch im Freistaat verlangen demnach Großstädte wie München, Nürnberg, Augsburg oder Regensburg maximal 30,70 Euro. Laut DUH wollen allerdings auch hier Städte erhöhen, sie dürften aber noch nicht. „Erlangen, Fürth, und München haben bereits eine Anpassung der Gebühren für Anwohnerparkausweise angekündigt, sobald sie die Möglichkeiten bekommen würden“, berichtete die DUH.

Mitte 2020 hatten Bundestag und Bundesrat die bis dahin geltende bundesweite Obergrenze bei Anwohnerparkausweisen von 30,70 Euro pro Jahr gekippt – seitdem können Länder und Kommunen die Gebühren regeln. Dazu können die Landesregierungen Gebührenordnungen erlassen.

Umwelthilfe fordert Anhebung der Anwohnerparkgebühren auf mindestens einen Euro pro Tag

Neben Bayern haben laut DUH auch Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein von dieser Möglichkeit bisher noch keinen Gebrauch gemacht. In den anderen Ländern haben die Kommunen zwar die Option, das Anwohnerparken zu verteuern, viele nutzen sie aber nicht. Die Umwelthilfe fordert eine Anhebung der Anwohnerparkgebühren auf mindestens einen Euro pro Tag. „Für besonders große Fahrzeuge sollten dabei deutlich höhere Gebühren fällig werden als für Kleinwagen.“ (kam/dpa)

