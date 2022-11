„Äußerste Brutalität“: Tötungsdelikt an Hanna (23) heute bei „Aktenzeichen XY“ – neue Infos in der Sendung?

Von: Felix Herz

Vor mehr als vier Wochen schockierte der Fall ganz Bayern: Die 23-jährige Medizin-Studentin Hanna wurde tot im Bereich des Fluss Prien in Aschau gefunden. Die Suche nach dem Täter dauert an – am Mittwoch, 9. November, wird der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ behandelt. © picture alliance/dpa | Annette Riedl / Uwe Lein/dpa/dpa-Bildfunk/Polizei / Merkur-Collage

Anfang Oktober wurde die Leiche der 23-jährigen Studentin Hanna gefunden. Der Fall landet nun bei „Aktenzeichen XY“ – die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Aschau – Am 3. Oktober 2022 wurde die Leiche der 23-jährigen Hanna aus Aschau im Bereich des Flusses Prien gefunden. Am Vorabend war die junge Studentin im Aschauer Club „Eiskeller“ feiern, ging dann allein nach Hause. Am Tag darauf wurde sie von einem Spaziergänger gefunden – vom Täter fehlt bislang jede Spur. Seit mehr als vier Wochen unternimmt die Polizei nun schon umfassende Maßnahmen, um Licht ins Dunkel zu bringen – bisher jedoch ohne nennbaren Erfolg. Jetzt soll eine ZDF-Sendung helfen.

23-jährige Studentin tot: Umfassende Ermittlungen bisher erfolglos

Im Laufe der Ermittlungen traten nur wenige Hinweise ans Licht. Zunächst waren Gegenstände gefunden worden, darunter die Handtasche und Jacke des Opfers. Auch auf eine auffällige Uhr stießen die Beamten, sie war zu großen Teilen aus Holz gefertigt. Verbunden mit mehreren öffentlichen Zeugenaufrufen wurden Hinweise zu der Uhr und Zeugen im Allgemeinen gesucht, rund 200 Zeuginnen und Zeugen konnten einer Pressemitteilung der Polizei bisher ausfindig gemacht und befragt werden. Zu einem Ermittlungsdurchbruch führte jedoch nichts davon.

Die in einem Bach gefundene Uhr nahe dem Parkplatz der Kampenwandseilbahn. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Beweisstück. © PP Oberbayern Süd / Merkur-Collage

Auch nach einem zunächst unbekannten Jogger wurde intensiv gesucht. Man fand ihn – doch auch diese Spur brachte nichts ein. Laut Pressemitteilung der Polizei arbeitet die Sonderkommission „Club“ mit rund 50 Mitarbeitern, zwischendurch sogar 60 Beamten, an dem Fall – vor allem die Sichtung der durch das speziell eingerichtete Medienportals eingereichten Hinweise sind zeitintensiv.

Tötung in Aschau im Chiemgau: Wird der Fall noch aufgeklärt?

Tötungsdelikt an Hanna (23) bei „Aktenzeichen XY“: Kripo erhofft sich Hinweise

Mehrere öffentlichkeitswirksame Zeugenaufrufe brachten bisher nicht die erhofften Erkenntnisse – auch wurden noch nicht alle Gäste des Clubs „Eiskeller“ gefunden. Hier erhofft man sich neue Hinweise durch die bekannte ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Die Polizei schreibt: „Soko-Leiter Hans-Peter Butz wird den Fall vorstellen und dabei insbesondere zur Herkunft der aufgefundenen und sichergestellten Armbanduhr um Hinweise bitten.“

Ausgestrahlt wird die Sendung am Mittwoch, 9. November, um 20.15 Uhr. Wegen der kurzen Zeit werde der Fall zwar nicht wie sonst für das Format üblich mit einem ausführlichen Kurzfilm vorgestellt, dafür aber im Studio live thematisiert. In der Pressemitteilung der Sendung zum aktuellen Studio-Fall heißt es zu dem Fall, der die Menschen in ganz Deutschland schockiere: „Es ist der Mord an einer jungen Frau, der 23 Jahre alten Hanna, Medizin-Studentin aus Aschau im Chiemgau, die mit äußerster Brutalität getötet und dann vermutlich in den nahen ‚Bärbach‘ geworfen wurde.“ Die Ermittler erhoffen sich durch die hohe Aufmerksamkeit, die die Sendung mit sich bringt, neue Hinweise oder Zeugen. (fhz)

