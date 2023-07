„Ab aufs Boot – und ohne Paddel!!!“ – Bayerischer Beachbar-Wirt wettert über „kriminelle Asylanten“

Von: Stefan Aigner

Sommerwetter am Guggenberger See bei Neutraubling in Bayern. Foto: Armin Weigel © Armin Weigel

Der Wirt einer Beachbar am Guggenberger See bekommt wegen Facebook-Postings Ärger mit der Kripo. Die ermittelt wegen Beleidigung und Volksverhetzung.

Regensburg/Neutraubling – Es scheint Dinge zu geben, über die sich Rainer Hochholzer so richtig freuen kann. Auf der Facebookseite der Cantina, einer lauschigen Beachbar am Guggenberger See bei Neutraubling (östlich von Regensburg), die Hochholzer seit Jahrzehnten gepachtet hat, feierte er bis kurzem geradezu euphorisch die steigenden Umfragewerte für die AfD (Schreibung aus dem Original übernommen):

„WOOOOW WOOOOW !!! ENDLICH : TrendBarometer meldet : Die Grünen befinden sich nur noch auf Platz 4 !!! AFD VOR DIESEN LOOSERN AUF P L A T Z 3 !!! UND NUR NOCH 1 PUNKT HINTER DER SPD !!!!!! Wenn auch langsam, ABER DEUTSCHLAND BEGINNT ENDLICH AUFZUWACHEN , AUS DEREM TIEFSCHLAF !!!!!! Endlich mal ‚ne POSITIVE NACHRICHT !!!“

Beachbar-Wirt wettert über „kriminelle Asylanten“: „GESOXE BLEIBT UNS BIS DEREN TOT“

Und manchmal, da kann sich Rainer Hochholzer auch so richtig ärgern. Zum Beispiel über „kriminelle Asylanten“. Über die schreibt er in einer Diskussion auf seiner geschäftlichen Facebookseite:

„Du, die meißten Länder nehmen ja das Gesockse NICHT MEHR ZURÜCK:! Wie krass is dass denn !? Und diese Länder wissen GENAU warum !!! Aber das Für alle andren Menschen deutsche SozialAmt KUSCHT UND WINSELT mimimi.Das heisst , DIESES GESOXE BLEIBT UNS BIS DEREN TOT (HOFFENTLICH GLEICH MORGEN ; ODA AM LIEBSTEN NOCH HEUTE NACHT) aber DAS SIND JA UNSRE NACHWUCHSKRÄFTE FÜR DIE WIRTSCHAFT: (wohl eher Wirtshaus.! Wirtshaus steigt – Wirtschaft geht VOLLGAS unter.! Ab aufs selbe Boot, mit dem sie gekommen sind. Bei anhaltendem NordWind und ohne Paddel !!!“

Aggressive Hetze von Beachbar-Wirt: Der Widerspruch blieb lange aus

Immer wieder scheint Hochholzer, den alle eigentlich nur „Raina“ nennen, in solche Zustände freudiger oder verärgerter Erregung zu verfallen, die er dann unmittelbar öffentlich für jedermann lesbar auf Facebook dokumentiert.

Widerspruch dafür erntete er in der Vergangenheit kaum. Nicht von den Fans auf der Facebook-Seite der Cantina, die Hochholzers Ergüsse gleich dutzendfach mit „Gefällt mir“ versahen. Und auch nicht vom Naherholungsverein Regensburg und Umgebung, von dem Hochholzer seine Beachbar gepachtet hat.

Aggressive Facebook-Posts: Antifa ruft zum Boykott auf, Kripo ermittelt

Öffentlich beschwert hat sich allerdings kürzlich die Antifa Neutraubling. Auf Instagram veröffentlichte die Gruppe mehrere Screenshots von Hochholzers Facebook-Posts und rief zum Boykott der Strandbar auf.

Nun wurde auch die Polizei aktiv. Gegenüber unserer Redaktion bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, das derzeit die Kripo Regensburg wegen des Verdachts der Beleidigung und Volksverhetzung gegen den Cantina-Wirt ermittle. Mit Hochholzer habe man deshalb auch Kontakt aufgenommen und diesem empfohlen, die fraglichen Postings zu löschen. „Das scheint mittlerweile erfolgt zu sein.“

Nach Ermittlungen der Kripo: Beachbar-Wirt löscht Postings

Tatsächlich wurde die Facebook-Seite der Cantina vor wenigen Tagen komplett gesäubert. Sämtliche Ergüsse Hochholzers zu „Asylanten“ und zu den Umfragewerten der AfD sind weg. Es geht um Beiträge, die dort zum Teil schon seit 2021 standen, vornehmlich aber heuer – zwischen Januar und Juni – veröffentlicht wurden.

Während all dieser Zeit scheint sich insbesondere Hochholzers Verpächter nicht daran gestört zu haben: der Verein für Naherholung im Raum Regensburg e.V.. Der 1971 gegründete Verein ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Landkreis Regensburg. Landrätin Tanja Schweiger und Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer wechseln sich beim Vorsitz ab. Hochholzer selbst ist dort förderndes Mitglied.

Hetze vom Beachbar-Wirt: Der Naherholungsverein duckt sich weg

Telefonische Beschwerden beim Verein zu Hochholzers Postings, die es nach Informationen unserer Redaktion gab, wurde laut Schilderungen von Anrufern zunächst mit dem Verweis auf die Meinungsfreiheit des Verfassers abgebügelt. Erst aufgrund der polizeilichen Ermittlungen scheint dann Bewegung in die Sache gekommen zu sein.

Auf eine Anfragen unserer Redaktion reagieren weder Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) noch Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD).

Der Naherholungsverein selbst lässt sich fünf Tage Zeit, um zu unserer Anfrage über einen Mitarbeiter eine Stellungnahme abzugeben. Tenor: Sollten die Postings tatsächlich von Rainer Hochholzer stammen (was sie tun), dann sei dies „problematisch“, schreibt der Vereinsmitarbeiter. Man distanziere sich „ausdrücklich davon“.

Verpächter Naherholungsverein: Man will jetzt „zeitnah“ ein Gespräch führen

Schließlich seien „die von ihm getätigten Aussagen über seinen geschäftlichen Facebook-Account getätigt“ worden. Deshalb könne „der Naherholungsverein damit fälschlicherweise in Verbindung gebracht werden“, heißt es weiter.

Man werde „zeitnah“ ein Gespräch mit Herrn Hochholzer führen, um „den Sachverhalt“ – öffentlich einsehbare Postings zwischen Januar und Juni, über die es bereits Beschwerden beim Naherholungsverein gab – „zu klären“. Nun, nachdem Medien nachfragen und die Kripo ermittelt.

Beachbar-Wirt zu Facebook-Posts: „Das war die falsche Plattform“

Recht offen geht Rainer Hochholzer selbst mit der Angelegenheit um. Ja, er habe diese Postings geschrieben, räumt er in einem Telefonat mit unserer Redaktion unumwunden ein. Ein Fehler sei das insofern gewesen, weil die Seite der Beachbar dafür die „falsche Plattform“ gewesen sei. „Die hat damit nichts zu tun.“

Er sei kein Rassist, betont Hochholzer. Ihm sei es bei seinen Tiraden „ausschließlich um Straftäter“ gegangen, sagt er. „Mir ist ein anständiger Asylant tausend Mal lieber als ein krimineller Deutscher“, so Hochholzer. Aber vor den Kriminellen da habe er eben Angst.

Beachbar-Wirt nach Kritik an Facebook-Posts: „Bin kein AfD-Anhänger“

Bei ihm in der Cantina, da dürfe und könne sich jeder wohlfühlen. Es gebe da keinen AfD-Treff und den werde es auch nicht geben. „Ich bin kein AfD-Anhänger.“ Aber er habe deren Umfragewerte gefeiert, weil es eben gezeigt habe, dass sich die Bürger „nicht alles gefallen“ ließen.

Hochholzer erzählt von der syrischen Familie, die bei ihm in der Bar zum Essen komme – und von „dem Asylanten“, der vor Kindern habe onanieren wollen und den er „davon gehaut“ habe. So etwas mache ihn halt wütend. „Und mit solchen Aggressionen sitze ich dann vorm PC“, von wo aus der dann Postings veröffentlichte wie:

„JAWOLLLL !!! NTV-TrendBaroMeter meldet: CDU / CSU 29 ProzentPunkte SPD 18 ProzentPunkte AFD 17 ProzentPunkte Grüne 14 ProzentPunkte !!!!!! Trotz ‚ÜBERHOLVERBOT‘ : AFD AUF DER ÜBERHOLSPUR !!! … wer bremst, der verliert...!!!“

Oder:

„... ARMES DEUTSCHLAND – noch immer das sozialste Paradies für kriminelle ‚Asyl-Suchende‘ , WELTWEIT !!!“

