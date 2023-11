Attacke in Disco: Unbekannter schneidet 21-Jähriger ins Gesäß – Zehn Zentimeter lange Wunde

Von: Felix Herz

Schlimmer Vorfall in einer Disco in Niederbayern: Ein Unbekannter schnitt einer jungen Frau ins Gesäß. (Symbolbild) © Eckhard Stengel / IMAGO

In einer Diskothek in Niederbayern wurde eine junge Frau von einem Unbekannten verletzt. Mit einem scharfen Gegenstand fügte er ihr eine Schnittwunde zu.

Innernzell – In Innernzell, einem Ort in Niederbayern im Landkreis Freyung-Grafenau, wurde eine junge Frau in einer Disko von einer unbekannten Person verletzt. Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen.

Angriff in einer Disco in Niederbayern: Frau von Unbekannten mit scharfem Gegenstand verletzt

Der aktuell noch unbekannte Angreifer fügte der 21-Jährigen nach Polizeiinformationen mit einem spitzen Objekt eine Schnittverletzung am Gesäß zu. So entstand eine Verletzung von etwa zehn Zentimetern Länge, berichtet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich demnach in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 19. November.

Die Frau hatte den vorliegenden Angaben zufolge keine vorherige Kenntnis über den Mann, der ihr die Verletzung beibrachte. Nach dem Vorfall wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo sie behandelt wurde. Die Polizeiinspektion Grafenau hat inzwischen die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und weitere Untersuchungen eingeleitet. (fhz)

