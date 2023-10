Auf Autobahn geparkt: Betrunkener stellt Auto auf der linken Fahrspur ab und schläft

Von: Lisa Metzger

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat am Sonntag (22. Oktober) auf der A9 bei Kipfenberg sein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen abgestellt. Danach schlief er ein.

Kipfenberg - Zuerst sei er in Schlangenlinien gefahren, anschließend habe er sein Auto auf der linken Fahrspur der Autobahn 9 auf Höhe Kipfenberg im Landkreis Eichstätt abgestellt. So schilderten es mehrere Verkehrsteilnehmer gegenüber der Polizei, wie aus einer Mitteilung am Montag, 23. Oktober, hervorgeht.

Einsatzkräfte finden Mann schlafend vor

Einsatzkräfte hatten den 39 Jahre alten Fahrer schlafend vorgefunden und durch Klopfen und Anleuchten schließlich wecken können. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte, dass der Mann einen Promillewert von 1,3 hatte. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Im Gesicht hatte der 39-Jährige zudem eine Verletzung, die er sich nach Angaben der Pressemitteilung zuvor bei einer Auseinandersetzung in Nürnberg zugezogen haben soll.

