Auf Baustelle in Bayern: Zwölf Tonnen schweres Betonteil stürzt auf Arbeiter

Von: Katarina Amtmann

In Bayern hat sich am Mittwoch (6. Dezember) ein schlimmer Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann wurde auf einer Hebebühne von einem Betonteil getroffen.

Donauwörth - Ein etwa zwölf Tonnen schweres Betonteil ist auf einer Baustelle in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) auf einen Arbeiter gefallen. Der 62-jährige Mann aus dem Ostalbkreis erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag, 7. Dezember, bekannt gab.

Ein Arbeiter wurde bei einem Unfall in Bayern schwer verletzt (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Schwerer Unfall in Schwaben: Mann kommt per Hubschrauber in Klinik

Zum Zeitpunkt des Unfalls, der sich am Mittwoch ereignete, befand sich der Mann auf einer Hebebühne. Er erlitt schwere Quetschungen am Oberkörper und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. (kam/dpa)

