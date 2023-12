Auf Höhe der Einkaufsmärkte: Senior überquert am Abend die Straße – und wird von Lkw erfasst

Von: Felix Herz

In Mittelfranken wurde ein Fußgänger von einem Lkw erfasst und dabei tödlich verletzt. © vifogra / Eberlein

Ein Fußgänger verliert sein Leben bei einem Verkehrsunfall in Burgthann. Ein Lkw erfasste den 83-Jährigen, während er eine Straße überquerte.

Burgthann – Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend, 11. Dezember, in Burgthann im Landkreis Nürnberger Land. Ein 83-jähriger Fußgänger wurde von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt, als er eine Straße überquerte.

Nahe der Einkaufsmärkte am Espenpark: Fußgänger von Lkw erfasst

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr auf der B8 im Gemeindeteil Oberferrieden, in der Nähe der Einkaufsmärkte am Espenpark. Der vorbeifahrende Lkw erfasste den älteren Mann, der infolge der Kollision tödliche Verletzungen erlitt.

Beamte der Polizeiinspektion Altdorf sind mit der Unfallaufnahme beauftragt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger in die Ermittlungen eingebunden. Dieser nahm seine Arbeit noch in den Abendstunden an der Unfallstelle auf.

Tödlicher Unfall in Mittelfranken: Ermittlungen laufen

Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt der betroffene Abschnitt der B8 gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

