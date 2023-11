Auf Nürnberger Messegelände: Arbeiter stürzt in die Tiefe und stirbt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Betriebsunfall nahm in Nürnberg ein tödliches Ende. Der Mann starb in der Klinik (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Ein Arbeiter ist auf dem Nürnberger Messegelände auf einer Treppe zu Fall gekommen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er starb an seinen Verletzungen.

Nürnberg - Auf dem Messegelände in Nürnberg hat sich am Donnerstag, 9. November, ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Ein 55-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen. Das teilte die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung mit.

Tödlicher Betriebsunfall in Franken: Arbeiter stürzt auf Treppe

Demnach führte der 55-Jährige gegen 16 Uhr Arbeiten in einem Gebäude durch. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf einer Treppe zu Fall. Er stürzte in der Folge aus mehreren Metern in das Treppenauge. „Durch die Wucht des Aufpralls zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu“, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der alarmierte Rettungsdienst begann sofort mit der Reanimation des Mannes und brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der 55-Jährige jedoch noch am gleichen Abend.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Mann stirbt bei Betriebsunfall in Nürnberg: Ermittlungen laufen

„Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Unfallort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache“, so die Polizei abschließend. (kam/dpa)

Fotostrecke: Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einem Unfall – Die To-Dos für Ersthelfer Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.