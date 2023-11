Mit Gefahrgut-Abfällen beladen: Lkw geht auf Autobahn in Oberbayern in Flammen auf

Von: Katarina Amtmann

Ein Lkw ging auf der A9 in Oberbayern in Flammen auf. © vifogra / Schmelzer

Nach einem Reifenplatzer und Funkenflug brannte ein Lkw auf der A9 komplett aus. Der Sattelzug hatte Gefahrgut-Abfälle geladen.

Reichertshofen - Ein Lastwagen mit Gefahrgut-Abfällen ist auf der Autobahn 9 im nördlichen Oberbayern nach einem Reifenplatzer ausgebrannt. Der Funkenflug hat das Fahrzeug am Freitag, 10. November, nahe Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) entzündet, so die Polizei.

Lkw geht auf A9 in Oberbayern in Flammen auf - Genaue Art der geladenen Stoffe unklar

Sieben Container mit verschiedenen Chemikalien seien ebenfalls in Flammen aufgegangen. Welche Stoffe der Lkw genau geladen hatte, konnten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Ladungsdokumente wurden ebenfalls ein Opfer der Flammen.

Gefahrgut geladen: Keine Gefahr für Bevölkerung

Das Wasserwirtschaftsamt ordnete an, den Grünstreifen am Unfallort auszuheben. Dies sollte weitere Umweltschäden verhindern. Es besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, betonte ein Polizeisprecher. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 400.000 Euro. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.