Aufgeheizte Stimmung bei Tuning-Treffen in Oberbayern: Teilnehmer zünden Pyrotechnik

Von: Katarina Amtmann

Bei einem Treffen der Tuning-Szene in Oberbayern heizte sich die Stimmung auf (Symbolbild). © IMAGO / Rene Traut

3000 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Mehrere Autos wurden danach beschlagnahmt sowie Verfahren eingeleitet. Zwei Polizisten wurden verletzt.

Rosenheim - Im Anschluss an ein Tuning-Event in Rosenheim, an dem etwa 3000 Personen teilnahmen, wurden mehrere Autos beschlagnahmt. Darüber hinaus leitete die Polizei Verfahren gegen neun Personen ein. Der Grund: Sie hatten illegale Feuerwerkskörper bei sich und zündeten diese teilweise, wie die Polizei am Sonntag (17. Dezember) bekannt gab.

Treffen der Tuning-Szene in Oberbayern: Polizisten erleiden Knalltrauma

Während der Veranstaltung am Samstag erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen. Sie zogen sich ein Knalltrauma zu, verursacht durch gezündete Feuerwerkskörper. Gegen einen Mann wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Treffen der Tuning-Szene: Parkplatz eines Shoppingzentrums wird geräumt

Das Treffen der Tuning-Szene startete im Raum Traunstein, bevor es sich in den Landkreis Rosenheim verlagerte. Brennpunkt war demnach der Parkplatz eines Shoppingzentrums. Dort stieg die Anzahl der Teilnehmer, die Stimmung heizte sich den Einsatzkräften gegenüber zunehmend auf. Trotz Platzverweisen und Aufforderungen, das Gelände zu verlassen, blieben viele Teilnehmer vor Ort. Die Polizei musste schließlich den Platz räumen. Die Ermittlungen dauern an. (kam/dpa)

