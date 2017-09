Zug-Kollision nahe Augsburg Hauptbahnhof: Strecke wieder frei

In der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofes sind am Montagmittag zwei Züge zusammengestoßen. Ein Lokführer wurde verletzt, die Ursache für den Unfall steht nun fest. Die Strecke ist nun wieder frei.

Update, 18.10 Uhr: Die Bahnstrecke, die bis Dienstagabend gesperrt sein sollte, ist wieder frei. Die Einschränkungen im Zugverkehr seien aufgehoben worden, teilte ein Sprecher der Bahn am Dienstag mit. Bis zum Nachmittag hatten Fernverkehrszüge umgeleitet werden und Regionalbahnen vorzeitig wenden müssen.

Update, 12.15 Uhr: Der Zugunfall in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs ist nach Erkenntnissen der Bundespolizei durch einen menschlichen Fehler beim Rangieren verursacht worden. Ein technisches Versagen konnten ausgeschlossen werden, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Eine Rangierfahrt sei am Montag wohl fehlerhaft freigegeben worden. Wer für die Freigabe verantwortlich war, werde derzeit ermittelt.

Update, 19. September, 9 Uhr: Nach dem Zugunfall in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs ist die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth weiterhin gesperrt. Der Zugverkehr in Richtung Norden sei auch am Dienstag eingeschränkt, sagte eine Sprecherin der Bahn am Morgen. Fernverkehrszüge sollen über Ingolstadt umgeleitet werden, Regionalbahnen in Augsburg-Oberhausen und am Hauptbahnhof wenden. Die Bahn richtete zwischen beiden Stationen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Wie lange die Einschränkungen dauern werden, war am Dienstagmorgen noch unklar.

Update, 17.21 Uhr: Die Ursache des Unfalls ist bisher noch unklar. Experten klären das vor Ort. Außerdem werde geprüft, ob die Oberleitung Schaden genommen habe, sagte ein Bahnsprecher. Erst danach könne mit der Bergung der Züge begonnen werden.

Update, 16.42 Uhr: Wie die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung von 16.36 Uhr berichtet, sichern die ermittelnden Behörden derzeit die Unfallstelle ab. Die Strecke zwischen Augsburg Hbf und Augsburg-Oberhausen bleibt bis auf weiteres in beiden Richtungen gesperrt. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Unfallstelle erst im Laufe des Dienstags geräumt sein wird, da auch noch geprüft werden muss, ob Oberleitung oder Fahrweg beschädigt wurden.

Personenzug kollidiert bei Augsburg mit Steuerwagen: Vier Menschen verletzt

Augsburg - Ein Personenzug der Bayerischen Regiobahn hat zwischen Augsburg-Hauptbahnhof und Augsburg-Oberhausen einen rangierenden Zug gerammt. Sie waren an einer Weiche an den Längsseiten aneinandergeschrammt. Mindestens vier Menschen wurden laut dpa verletzt. Drei Reisende und ein Lokführer hätten einen Schock erlitten.

Die zwei Züge seien an einer Weiche an den Längsseiten aneinander geschrammt, teilte die Bayerische Regiobahn in Holzkirchen mit. In dem einen Zug saßen 13 Reisende. Bei dem anderen Fahrzeug handelte es sich um einen Steuerwagen der Deutschen Bahn, der gerade am Rangieren war.

Feuerwehren und Rettungsdienst lösten Großalarm aus, da sie sich auf die Versorgung von mehreren Verletzten einstellten. Im Zug saßen laut Bundespolizei etwa 15 Fahrgäste.

Ob noch andere Menschen zu Schaden gekommen sind, ist bisher unklar.

So fahren die Züge derzeit (Montag, 17 Uhr)

Die DB Regio hat einen Busersatzverkehr zwischen Augsburg-Oberhausen und Augsburg Hauptbahnhof eingerichtet. Die Regionalbahnen wenden vorzeitig in Augsburg-Oberhausen und dem Hauptbahnhof. Der Fernverkehr wird weiträumig umgeleitet. Reisende müssen insbesondere hier leider mit längeren Fahrzeiten und Verspätungen rechnen. Regionalbahnen zwischen München und Augsburg können fahren.

