„Boshaftigkeit" oder „Missverständnis"? Junge Inhaberin kämpft gegen übles Gerücht

Die Trattoria La Rustica in Erlangen hat mit ärgerlichen Gerüchten zu kämpfen, wonach das Restaurant schließen müssen. Mit diesen muss Inhaberin Sara Boccarella wieder und wieder aufräumen.

Tolle Bewertungen auf Google, familiengeführt, gute Küche: Die Trattoria La Rustica in Erlangen zeigt gute Restaurant-Arbeit. Und muss gegen Gerüchte kämpfen.

Erlangen – Die Trattoria La Rustica ist ein familiengeführtes italienisches Restaurant in Erlangen. Und es kommt gut an: Zum Beispiel bei Google darf sich die junge Inhaberin Sara Boccarella – 23 Jahre alt – über sehr positive Bewertungen freuen, bei 219 Rezensionen liegt der Durchschnitt bei 4,5 von 5 Sternen. Alles optimal also – wäre da nicht dieses Gerücht, das nun seit mehr als einem Jahr die Trattoria La Rustica sowie ihre Inhaberin belastet.

„Viele gehen davon aus, wir wären schon geschlossen“: Inhaberin Boccarella kämpft gegen Gerücht

Im Gespräch mit Merkur.de berichtet die 23-jährige Inhaberin Sara Boccarella, dass sie seit über einem Jahr mit einem falschen Gerücht zu tun haben, wonach die Trattoria La Rustica schließen würde. „Es fing tatsächlich schon im Mitte 2022 an, dass viele Gäste nachfragten, ob wir schließen oder vorhätten, zu schließen. Heute nochmal schlimmer, da jetzt tatsächlich viele davon ausgehen, wir wären schon geschlossen“, erzählt Boccarella.

An diesem Gerücht sei nichts dran, bekräftigt die junge Frau – und so steht es auch unübersehbar auf der Website des Restaurants. „Liebe Gäste, mal wieder werden Gerüchte verbreitet, über eine angebliche Schließung. Nochmal für Alle: Die Trattoria La Rustica bleibt nach wie vor bestehen!“, steht dort in großen Buchstaben.

„Super anstrengend“: Gerücht drückt Restaurant-Stimmung – Boccarella vermutet böse Absichten

Dass sich das Gerücht bereits seit mehr als einem Jahr hält, drückt die Stimmung bei Inhaberin Sara Boccarella. „Tatsächlich nervt's und es ist super anstrengend zu versuchen jedem Menschen klarzumachen, dass es Gerüchte sind und dass diese bitte nichts weiter verbreiten sollen“, erzählt sie unserer Redaktion. Immerhin mache das Gerücht keinen „Riesen-Unterschied“ beim Umsatz, da man bei der Trattoria im Winter hauptsächlich mit Lieferdiensten arbeite und diese keine persönlichen Gäste seien.

Doch was steckt hinter dem Gerücht? Boccarella hat schlimme Vermutungen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es aus Bösartigkeit verbreitet wird, um uns zu schaden, Grund dafür könnte unsere ‚gute Arbeit‘ sein, unser Zusammenhalt als Familie könnte auch Neid anziehen“, so die Inhaberin der Trattoria La Rustica. Natürlich sei es aber auch möglich, dass es sich bei dem Ganzen „nur um ein Missverständnis“ handle.

Bleibt abschließend nur zu hoffen, dass sich die Wahrheit verbreitet und alle Kunden und potenziellen Kunden wissen, dass die Trattoria La Rustica nicht schließt, sondern weiter familiengeführte und leckere italienische Küche anbietet. (fhz)

