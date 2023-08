Feuerwehrfahne jahrzehntelang verschollen, dann in Texas aufgetaucht – Gemeinde ruft hohen Finderlohn aus

Von: Felix Herz

Teilen

Reichlich Wirbel gibt es um diese Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Eberhardsreuth. Sie galt als verschollen, wurde dann aber plötzlich in einem Waffengeschäft in Texas entdeckt. Jetzt soll die zurück nach Bayern – dafür lobte die Gemeinde sogar eine hohe Belohnung aus. © Screenshot Freiwillige Feuerwehr Eberhardsreuth / Facebook

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand sie aus Bayern, dann tauchte die Feuerwehrfahne aus Eberhardsreuth in Texas auf. Nun soll sie nach Hause.

Eberhardsreuth – Die Freiwillige Feuerwehr Eberhardsreuth will ihre Fahne zurück. Jahrzehntelang war sie verschollen, Anfang des Jahres aber plötzlich in Texas aufgetaucht. Die bisherigen Versuche, sie heimzuholen, offiziell und inoffiziell, brachten bislang keinen Erfolg – und sorgten im Gegenteil sogar für verstimmte Gemüter auf amerikanischer Seite. Nun lobte der Markt Schönberg im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau sogar eine Belohnung aus.

Historische Fahne der Feuerwehr in Texas aufgetaucht: Rückholaktionen schlagen fehl

Der Reihe nach: Anfang des Jahres war eine Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Eberhardsreuth aufgetaucht – in einem Waffengeschäft in Houston, Hauptstadt des Bundesstaates Texas in den USA. Wie sie dorthin gekommen ist? Diese Frage wird wohl für immer unbeantwortet bleiben, sicher scheint nur, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Weg über den großen Teich gefunden hat.

Ungeachtet dessen wollte die Eberhardsreuther Feuerwehr ihre Fahne zurück und setzte sich mit dem Besitzer des Waffengeschäftes in Verbindung. Auch der Bürgermeister des Marktes versuchte sich an der Rückholaktion. Beide Versuche scheiterten aber. Wenig hilfreich waren auch die Beleidigungen, denen sich der Besitzer laut BR im Internet ausgesetzt sah, er solle die Fahne herausrücken. Daher war die Situation rund um die Feuerwehrfahne zunehmend verfahren.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Fahne verschwindet – Markt ruft hohen Finderlohn aus

Wie der Markt Schönberg laut BR dann mitteilte, hätten schließlich sogar Betrüger das betroffene Waffengeschäft besucht und die Herausgabe der Fahne gefordert. Seitdem ist sie verschwunden. Der Besitzer des Waffengeschäftes vermutet, dass die Fahne bereits über den Umweg von Hehlern auf dem Weg nach Bayern sei. Dies bestreitet die Gemeinde vehement, damit wolle man sich garantiert nicht schmücken.

Stattdessen bietet Schönberg nun einen Finderlohn, sollte die Fahne ihren Weg in die Heimat finden. Dieser beträgt 20.000 US-Dollar – umgerechnet rund 18.000 Euro. Zusammenkommen soll das Geld durch Spenden. Würde die Fahne damit zurückgeholt werden, sei es ein gemeinschaftlicher Dienst. Trifft dies nicht ein, würde man das Geld für gemeinnützige Zwecke verwenden. (fhz)

Bayern von oben: 10 eindrucksvolle Aufnahmen, die den Freistaat von seiner schönsten Seite zeigen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.