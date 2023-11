Gegen „eklatante Bildungslücken“: Headbanging-Schule in Bayern – So schaut der Lehrplan aus

Von: Felix Herz

In Aschaffenburg hat eine Headbanging-Schule eröffnet. Dort soll Metal-Fans und Headbangern in Spe die Kunst des Headbangings professionell beigebracht werden. © Gonzales Photo / IMAGO / Screenshot Extra 3 / YouTube / Merkur-Collage

In Aschaffenburg hat die erste Headbanging-Schule in Deutschland eröffnet. Hier lernen Schüler unter anderem den Helikopter und wie man länger durchhält.

Aschaffenburg – Headbanging will gelernt sein – das behauptet zumindest eine neue Schule in Aschaffenburg. Bestätigung erhalten sie von Fans und begeisterten Schülern. Der passende Name der Schule: „Hair Force One“, in Anlehnung an die „Air Force One“, den Regierungsflieger des US-Präsidenten. Ein Beitrag des NDR-Satire-Magazins „Extra 3“ in der Sparte „Realer Irrsinn“ stellte die Schule zu Beginn des Jahres 2023 in einem YouTube-Video vor.

Headbanging-Schule in Aschaffenburg: Gegen „eklatante Bildungslücken“

In dem Beitrag der Sparte „Realer Irrsinn“ meldet sich zu Beginn ein Lehrer zu Wort – und erklärt, warum es großen Bedarf an einer entsprechenden Schule gab. Bei Konzerten machen es die meisten gut, so der erfahrene Headbanger, aber: „Da sind auch welche dabei, da passt es hinten und vorne nicht!“ Daher nun die Schule, die das „marode deutsche Schulsystem auf den Kopf stellt“ und gegen die „eklatanten Bildungslücken“ vorgeht, heißt es in dem Video.

Die Ziele der Ausbildung an der Headbanging-Schule sind unter anderem, länger beim Headbanging durchzuhalten und bestimmte Techniken, wie den Helikopter, zu lernen. Auf der Website der Schule stehen aktuell drei verschiedene Kursmodelle zur Auswahl:

Kurs für Anfänger : 20-25 Teilnehmer, ein Lehrer, vermittelt Basiskompetenzen und dauert 105 Minuten. Preis gibt es auf Anfrage

: 20-25 Teilnehmer, ein Lehrer, vermittelt Basiskompetenzen und dauert 105 Minuten. Preis gibt es auf Anfrage Kurs für Fortgeschrittene : Acht Teilnehmer, zwei Lehrer, gelehrt werden „Mimik, Gestik, Stageacting (auch für Saiteninstumentaler) oldschool & NuMetal“, dauert 90 Minuten. Preis auf Anfrage.

: Acht Teilnehmer, zwei Lehrer, gelehrt werden „Mimik, Gestik, Stageacting (auch für Saiteninstumentaler) oldschool & NuMetal“, dauert 90 Minuten. Preis auf Anfrage. Einzelstunde: Ein Teilnehmer, ein Lehrer, Privatunterricht auch beim Schüler Zuhause möglich. Preis auf Anfrage.

Der Extra-3-Beitragt zeigt ein paar Beispiele des Lehrplans – so wird den Schülern das korrekte Headbanging mittels verschiedener Hilfsmittel beigebracht, zum Beispiel mit Gegengewicht am Kinn, um Muskeln aufzubauen, oder mit Fahrradpumpe, um den Rhythmus zu lernen. Auch erklärt der Lehrer, zu welchen Stellen eines Songs das Headbanging Pflicht ist.

Schüler begeistert: Headbanging-Schule in Aschaffenburg kommt an

Schüler und Gäste der Headbanging-Schule in Aschaffenburg zeigen sich begeistert von der Idee und dem Unterricht. „Die Leute sind locker, sind motiviert, und die Lehrer bringen auch was rüber“, erklärt zum Beispiel ein Mann bei Extra 3.

Auf der Website der Schule wird auch das Team vorgestellt. Es besteht nicht nur aus Headbanging-Lehrern, auch ein Physiotherapeut, eine Masseuse und ein Support für den Online-Bereich sind am Start. Zur Entstehung der Schule heißt es, dass das „berüchtigte Graspop MetalMeeting in Dessel / Belgien 2007“ ausschlaggebend war.

Dort hatte Gründer Paul „erstmalig die Idee, dass man die Bewegungen zur Metal-Musik optimieren und das Headbanging auch jemandem beibringen könnte“. Im Januar 2023 verwirklichte er sie dann. Und bietet nun angehenden Headbangern spezialisierten Unterricht. (fhz)

