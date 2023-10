Ausbau ohne Antrieb: Bayern bei Windenergie weit hinten – Unter ein Prozent im Deutschland-Vergleich

Von: Felix Herz

Teilen

Die Bilanz des bisherigen Jahres fällt für Bayern hinsichtlich der neuen Windkraftanlagen verheerend aus. Immerhin: Beim Bestand ist man im Mittelfeld.

München – Im nationalen Vergleich zeigt sich Bayern in puncto Windkraftausbau als Nachzügler. Unter allen Bundesländern trägt der Freistaat mit weniger als einem Prozent zur Gesamtleistung der neu in Betrieb genommenen Windanlagen bei. Auch bei der Genehmigung neuer Anlagen macht Bayern nicht einmal ein Hundertstel der bundesweiten Gesamtleistung aus. Dies geht aus aktuellen Daten der Fachagentur für Windenergie an Land hervor.

Bayern vor höheren Strompreisen – Jetzt rächt sich die lange Ablehnung von Windrädern.

Flaute in Bayern: Kaum Windkraft-Ausbau im Freistaat

In den ersten drei Quartalen des Jahres wurden in Bayern lediglich sechs Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 21,3 Megawatt in Betrieb genommen. Zudem wurde eine Anlage mit einer Leistung von 1,5 Megawatt stillgelegt. Im Vergleich dazu wurden deutschlandweit 518 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2,4 Gigawatt in Betrieb genommen. Lediglich in den drei Stadtstaaten und in Sachsen war der Nettozubau geringer. Der Zuwachs war vor allem in der nördlichen Hälfte Deutschlands beachtlich, aber auch Baden-Württemberg mit einem Nettozubau von 48,8 Megawatt übertrifft Bayern deutlich.

Das mit der Windkraft geht in Bayern nicht so recht voran. Während man im Freistaat eher zu profaneren Mitteln greifen muss, um ein Windrad in die Landschaft zu setzen (links), reicht in NRW ein Blick in die Landschaft (rechts). © Bihlmayerfotografie / Jochen Tack / IMAGO / Merkur-Collage

Ähnlich gestaltet sich die Situation bei den neu genehmigten Anlagen. Hier wurden in Bayern in den ersten drei Quartalen sieben Anlagen mit einer Leistung von 33,5 Megawatt genehmigt, während deutschlandweit 976 Anlagen mit einer Leistung von 5,2 Gigawatt grünes Licht erhielten. Nur in den drei Stadtstaaten und im Saarland wurden weniger Genehmigungen erteilt. Baden-Württemberg verzeichnet 33 genehmigte Anlagen mit einer Leistung von 160 Megawatt. Als Lichtblick vermeldeten die bayerischen Staatsforsten jedoch die Genehmigung von sechs weiteren Windrädern Anfang Oktober - also bereits im vierten Quartal.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bestand ist positiver – immerhin Platz acht im bundesweiten Vergleich

Trotz der wenig ermutigenden Neuinstallationen zeigt sich Bayern in Bezug auf den Bestand an Windrädern etwas positiver. Mit 1153 Anlagen und einer Leistung von 2,6 Gigawatt (Stand: Montag) entspricht dies 4,4 Prozent der bundesweit installierten Leistung. Damit belegt Bayern Platz acht unter den Bundesländern - und liegt damit vor Baden-Württemberg.

17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.