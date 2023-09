Auto erfasst Motorrad frontal: Biker stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Biker war mit einer Gruppe von Motorradfahrern in der Oberpfalz unterwegs. Beim Abbiegen wurde der Mann von einem Auto erfasst.

Roding - In der Oberpfalz hat sich am Dienstag, 26. September, ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 76-jähriger Motorradfahrer ist dabei ums Leben gekommen.

Schwerer Unfall zwischen Auto und Motorrad in der Oberpfalz

Der Mann war mit anderen Motorradfahrern unterwegs, als die Gruppe nach links in die Staatsstraße 2147 Richtung Roding (Landkreis Cham) abbog. Das teilte die Polizei mit. Der 76-Jährige wurde dabei von einem von links kommenden Auto frontal erfasst.

Der Biker wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer (55) kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Straße war zeitweise vollständig gesperrt. (kam/dpa)

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an. Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.