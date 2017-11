Auto fährt gegen Baum - junger Fahrer stirbt

Ein 20 Jahre alter Mann ist im Landkreis Haßberge mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen.

Haßfurt - Der Wagen geriet am Dienstag in der Nähe von Haßfurt aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug prallte danach gegen einen Baum und landete auf dem Dach. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer saß allein dem Wagen.

Die Staatsstraße war mehrere Stunden gesperrt. Experten wollen nun untersuchen, weshalb es zu dem Unfall kam.

