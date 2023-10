Auto kommt von Straße ab: 17-Jährige stirbt, Begleiter schwer verletzt in Klinik

Von: Lukas Schierlinger

Ein Verkehrsunfall in Rosenheim hat ein Todesopfer gefordert. Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen.

Rosenheim – Vier Menschen im Alter von 17 bis 20 Jahren sind bei einem Autounfall in Rosenheim schwer verletzt worden. Alle seien ins Krankenhaus gebracht worden. Eine 17-Jährige starb dort an ihren Verletzungen, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen (21. Oktober) mitteilte.

Die Gruppe, bestehend aus zwei 20 Jahre alten Männern und zwei 17-jährigen Frauen war am Freitagabend im Auto in Rosenheim auf der Kirchbachstraße in Richtung Pürstlingstraße unterwegs.

Unfall in Rosenheim: 17-Jährige tödlich verletzt

Aus ungeklärter Ursache sei ihr Fahrzeug von der Straße nach rechts abgekommen und gegen einen Baum geprallt, so die Polizei – in einem Bereich, in dem Tempo 30 vorgeschrieben ist. In einem Graben blieb der Wagen schließlich liegen. Offenbar war das mit der Vierergruppe besetzte Auto deutlich zu schnell unterwegs.

In der Nacht ist eine der beiden 17-Jährigen ihren schweren Verletzungen erlegen. Die weiteren Unfallbeteiligten werden derzeit in umliegenden Kliniken behandelt.

Noch am Abend begannen umfangreiche Aufräumarbeiten. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rosenheim übernahmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Hierzu wurde durch die Staatsanwaltschaft auch ein analytisches Gutachten durch einen Sachverständigen in Auftrag gegeben. Im Einsatz befanden sich neben zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Rosenheim auch Kriseninterventionsteams des BRK Rosenheim und der Johanniter Wasserburg.

