Auto kracht frontal in Sattelzug, wird auf weiteren Wagen geschleudert – zwei Frauen schwerstverletzt

Von: Felix Herz

In Niederbayern hat sich am Freitagnachmittag ein schlimmer Unfall ereignet. Dabei wurden zwei Frauen schwerst verletzt. © vifogra / Schmelzer

Zwei Frauen sind bei einem schlimmen Unfall in Bayern schwerst verletzt worden. Eine Autofahrerin war zuvor mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten.

Altdorf – In Altdorf, Niederbayern (Landkreis Landshut), kam es zu einem heftigen Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Dabei erlitten zwei Frauen schwere Verletzungen. Die Polizei informierte am Samstag, 4. November, über den Vorfall, der sich am Freitagnachmittag, 3. November ereignet hatte.

Laut Polizei ist eine Autofahrerin am Freitagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen in einer Kurve auf die entgegenkommende Spur geraten.

Schwerer Unfall in Niederbayern: Frau gerät in Gegenverkehr, wird auf weiteren Wagen geschleudert

Ein herannahender Sattelzug versuchte demnach noch vergeblich, dem Auto auszuweichen. Stattdessen kollidierte er seitlich mit dem Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen das Fahrzeug einer 61-jährigen Frau geschleudert. Beide Frauen zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten per Hubschrauber in Krankenhäuser transportiert werden.

Nach ersten Schätzungen dürfte der entstandene Schaden im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

