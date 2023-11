Auto kracht gegen Zaun und landet in Graben: 20-Jähriger muss notoperiert werden

Von: Katarina Amtmann

Ein junger Mann ist bei einem Unfall in Bamberg schwer verletzt worden. Das Auto war ins Schleudern geraten und gegen einen Zaun geprallt.

Bamberg - Ein 20-jähriger Fahrer hat bei einem Verkehrsunfall in Oberfranken schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei Bamberg-Land am Sonntag, 12. November, bekannt gab, musste der junge Mann notoperiert werden. Sein gesundheitlicher Zustand wird als stabil eingestuft.

Ein junger Mann wurde bei dem Unfall in Bamberg schwer verletzt. © NEWS5 / Merzbach

Junger Autofahrer verunglückt in Bamberg und wird schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 11. November, in Bamberg. Der 20-Jährige war mit seinem Auto mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Plötzlich geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Es krachte gegen einen Zaun und landete schließlich in einem nahegelegenen Graben, so die Polizei. Es wird vermutet, dass der Fahrer nicht angeschnallt war. Der Beifahrer im Auto erlitt leichte Verletzungen. (kam/dpa)

