Auto kracht in Bayern frontal in Lkw: Fahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine Frau starb bei dem Unfall. © Moller-Schuh/vifogra/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein Auto und ein Lkw prallten bei Neustadt an der Donau frontal zusammen. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Neustadt an der Donau - Am Mittwoch, 12. April, ist es bei Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto war frontal mit einem Lkw kollidiert. Eine Frau starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Frau kollidiert im Landkreis Kelheim mit Lkw: Autofahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Die 59-Jährige war zuvor mit ihrem Auto auf der B299 unterwegs. Auf Höhe des Neustadter Ortsteils Mühlhausen prallte sie aus noch ungeklärter Ursache frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der 44-Jährige Lkw-Fahrer verletzte sich leicht. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf ungefähr 100.000 Euro. Die Unfallstelle wurde gesperrt. (kam/dpa)

Ein Autofahrer verlor in Passau die Kontrolle über sein Auto. Er krachte in die Mauer eines leerstehenden Getränkeladens. Das Auto blieb in der Mauer stecken.

Wie wird ein Notruf richtig abgesetzt?

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.