Auto mit Blaulicht schießt an Zivilpolizei vorbei – der fällt auf, dass etwas nicht stimmt

Von: Felix Herz

Auf der A7 im bayerischen Schwaben wurde ein Zivilfahrzeug der Polizei von einem anderen Auto mit Blaulicht überholt – an zweiterem stimmte jedoch etwas ganz und gar nicht. (Symbolbild) © HMB-Media / IMAGO

Kuriose Szene auf der A7 in Schwaben: Ein Auto mit Blaulicht fährt rechts an einer stauenden Fahrzeugkolonne vorbei – in dem sich auch die Zivilpolizei befand.

Altenstadt – Auf der Autobahn 7 in der Nähe von Altenstadt im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm spielten sich am Montag, 20. November, kuriose Szenen ab. Laut Polizei, die am Dienstag, 21. November, über den Zwischenfall berichtete, erwischten sie einen Autofahrer, der zu Unrecht mit Blaulicht unterwegs war.

Falscher Zivilpolizist rauscht an echtem Polizeiauto vorbei

Alles fing damit an, dass sich auf der A7 auf der linken Fahrspur eine Fahrzeugkolonne bildete, der Verkehr etwas ins Stocken geriet. Plötzlich fährt ein Auto auf der rechten Spur an der Kolonne vorbei, mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Kühlergrill. Die Zivilpolizei?

In der Kolonne auf der linken Spur befand sich ein Polizist in Zivil. Diesem kam die Fahrweise des angeblichen Zivilpolizisten komisch vor, heißt es in dem Pressebericht der Polizei, und er heftete sich, nun selbst mit Blaulicht, an dessen Fersen, um ihn zu kontrollieren. Als er ihn stellte, kam heraus, dass der 61-jährige Fahrer in der Tat kein Zivilpolizist war und das Blaulicht genutzt hatte, um schneller auf der Autobahn voranzukommen.

Beschlagnahmung und Strafverfahren für falschen Zivilpolizisten

Für den Blaulicht-Drängler dürfte die Aktion Konsequenzen haben. Dem Bericht zufolge wurde das Blaulicht sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung gegen den 61-Jährigen eingeleitet. (fhz)

