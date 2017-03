Auto prallt mit Lastwagen zusammen - Fahrer stirbt

Bad Königshofen - Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 279 ist am Montagmorgen ein 38-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Ein Autofahrer ist am Montag nahe Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Der 38-Jährige aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld war der Polizei zufolge am frühen Morgen auf der Bundesstraße 279 aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und frontal gegen den Laster geprallt. Der 62-Jährige am Steuer des Sattelzugs wurde leicht verletzt und kam mit einem Schock in ein Krankenhaus.

dpa

