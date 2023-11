Auto stürzt von Brücke sieben Meter in die Tiefe: Zwei Verletzte

Von: Leyla Yildiz

Ein Unfall ereignete sich im Würzburger Landkreis. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Auto stürzt im Würzburger Landkreis sieben Meter in die Tiefe. Der Fahrer und die Beifahrerin können sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Zell am Main - Ein Fahrzeug mit zwei Personen an Bord ist im Würzburger Landkreis sieben Meter von einer Brücke gestürzt und hat sich dabei überschlagen. Der Fahrer, ein 20-Jähriger, erlitt mittlere Verletzungen, während die Beifahrerin nur leicht verletzt wurde, so die Polizei. Der junge Mann wollte in der Nacht zum Sonntag, 12. November, auf die Brücke in Zell am Main auffahren. Dabei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn auf einen Grünstreifen.

Auto mit zwei Menschen stürzt von Brücke: Polizistin als Zeugin des Unfalls

Dieser Grünstreifen lag am Kopf der Brücke und das Auto stürzte in die Tiefe. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Wrack befreien und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine zufällig vor Ort befindliche Polizistin wurde Zeugin des Unfalls.

Nach ersten Untersuchungen war der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er trug keinen Sicherheitsgurt und stand unter Alkoholeinfluss, so die Polizei. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (ly/dpa)

