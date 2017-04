Auto überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn - 34-Jährige stirbt

Neumarkt i.d. Oberpfalz - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Ostermontag eine 34 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ihr Auto überschlug sich auf regennasser Fahrbahn.

Bei einem Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn ist am Ostermontag auf der A3 in der Oberpfalz eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der aus der Nähe von Mannheim stammende Ehemann der 34-Jährigen bei Neumarkt die Gewalt über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 36-Jährige und sein Schwager erlitten mittelschwere Verletzungen und kamen in eine Klinik. Die auf der Rückbank sitzende Frau erlitt derart schwere Verletzungen, dass sie wenig später in einem Krankenhaus starb.

Schuld an Verkehrsunfallen ist oft schlechtes Wetter. Leider sieht es so aus, als würde der Winter auch Mitte April nicht verschwinden.

dpa