Auto und Lkw kollidieren auf Bundesstraße: Bereich zeitweise vollständig gesperrt

Von: Katarina Amtmann

Eine Autofahrerin geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lkw zusammen. Bei dem Unfall in Mittelfranken entstand ein Schaden von 100.000 Euro.

Dinkelsbühl - Im Landkreis Ansbach kam es nahe Dinkelsbühl zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw ist dort in den Gegenverkehr geraten und kollidierte seitlich mit einem Lkw. Bei dem Zusammenstoß auf der B25 erlitten am Donnerstag (7. Dezember) zwei Personen Verletzungen, wie von der Polizei berichtet wurde. Die Autofahrerin, eine 39-Jährige, zog sich leichte Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer, 28 Jahre alt, wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

In Mittelfranken hat sich ein schwerer Unfall ereignet (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Unfall in Mittelfranken: 100.000 Euro Schaden bei Zusammenprall zwischen Auto und Lkw

Die Ursache, warum die Frau mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Die Bundesstraße musste zunächst vollständig gesperrt werden. Seit Donnerstagmittag ist sie jedoch wieder für den Verkehr freigegeben. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.