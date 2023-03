Auto kracht in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte – Frau (33) mit Heli in Klinik gebracht

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eines der am Unfall beteiligten Autos, im Hintergrund der zweite Wagen. © vifogra / Moller-Schuh

Eine 41-Jährige geriet mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und krachte in einen anderen Wagen. Die Unfall-Verursacherin war alkoholisiert.

Regensburg – In der Oberpfalz hat sich ein heftiger Unfall ereignet, drei Personen sind dabei schwer verletzt worden. Eine Frau (33) kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag, 17. März, mitteilte.

Unfall bei Obertraubling: Auto gerät frontal in den Gegenverkehr - Verursacherin alkholisiert

Eine 41-Jährige und ihr Beifahrer (34) waren am späten Donnerstagabend mit ihrem Auto unterwegs. Kurz vor Obertraubling (Landkreis Regensburg) geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Fahrzeug der 33-Jährigen zusammen.

Der Schaden soll bei rund 15.000 Euro liegen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die 41-jährige Fahrerin alkoholisiert war. (kam/dpa)

Wie wird ein Notruf richtig abgesetzt? (Video)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.