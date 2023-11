Verkehrskontrolle auf Autobahn: Polizei findet 50 Kilo Gold und eine halbe Million Euro in Auto

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann und seine Beifahrerin wurden auf der A3 in Bayern kontrolliert. Die Schleierfahnder entdeckten 50 Kilo Gold und 500.000 Euro.

Hunderdorf - Schleierfahnder haben bei einer Verkehrskontrolle in einem Auto 50 Kilogramm Gold und gut eine halbe Million Euro an Bargeld gefunden. Der Fahrer (60) und seine 42-jährige Beifahrerin seien daraufhin festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag, 31. Oktober, mit. Es bestehe demnach der Verdacht der Geldwäsche.

Verkehrskontrolle an A3-Raststätte: Schleierfahnder finden Gold und Geld

Die Kontrolle fand bereits am Sonntag an einer Autobahnraststääte der A3 nahe Hunderdorf (Landkreis Straubing-Bogen) statt. Der Fahrer habe angegeben, auf dem Weg in die Türkei zu sein. Die Ermittler entdeckten dann das im Wagen versteckte Gold und Geld und beschlagnahmten beides. Am Montag sei Haftbefehl gegen das Duo erlassen worden. (kam/dpa)

