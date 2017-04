Fahrer hatte etwas Wichtiges vergessen: Auto versinkt in Stausee

Neunburg vorm Wald - Ein fahrerloses Auto ist am Samstagmittag bei Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) in einen Stausee gerollt und versunken. Der Fahrer hatte kurz nicht aufgepasst - da war‘s passiert.

Laut Polizei wollte sich der Fahrer an einem Wanderparkplatz kurz umschauen, als sich sein Wagen plötzlich selbstständig machte und etwa hundert Meter über eine Wiese und in den See rollte. Dort versank er vollständig. Der 58-Jährige hatte vermutlich die Handbremse nicht angezogen. Die Bergung des versunkenen Autos dauerte etwa zwei Stunden.

dpa