Verkehrschaos auf der A9 in Richtung München: Unimog kippt samt Baustellenfahrzeug um – Einsatz dauert an

Von: Felix Herz

Ein Unimog liegt auf der A9 in Fahrtrichtung München quer auf der Straße. Die Autobahn musste in diese Richtung teilweise voll gesperrt werden. © vifogra / Reiß

Auf der A9 in Richtung München hat sich ein Unfall ereignet. Ein Unimog mit Anhänger kippte um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen.

Ingolstadt – Auf der A9 Höhe Ingolstadt geht am Dienstagnachmittag, 27. September, kaum was voran. Ein sogenannter Unimog, eine Art Truck, kippte samt seinem Anhänger, auf dem sich ein Baustellenfahrzeug befand, um. Er blieb quer auf der Fahrbahn in Richtung München liegen.

Unfall auf der A9: „Verkehrschaos“ in Richtung München

Die Ursache für den Unfall ist nach ersten Informationen vom Unfallort derzeit noch unklar. Auch, ob es Verletzte gibt, ist bisher ungewiss. Offenbar herrscht derzeit ein „Verkehrschaos“, die A9 in Fahrtrichtung München ist teilweise voll gesperrt.

Der Fahrer des Lastwagens hatte zuvor aus bisher ungeklärten Gründen auf der A9 Höhe Ingolstadt die Kontrolle über sein Fahrgespann verloren. Es kippte um und blieb quer und mitten auf der Fahrbahn liegen. Die Bergungsmaßnahmen dauern an und sind wegen austretender Flüssigkeiten und abgebrochener Teile recht umfangreich.

Unimog kippt auf A9 um: Bergungsarbeiten dauern an

Bilder des Unfalls zeigen die umfassenden Bergungsarbeiten. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Letztere ist vor allem damit beschäftigt, ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden. Bei dem Unfall hat sich das schwere Gespann zudem stark verkeilt, wie ebenfalls auf den Bildern zu sehen ist.

Bei dem umgekippten Unimog laufen auch Betriebsstoffe aus. Insgesamt sind die Bergungsarbeiten sehr umfangreich. © vifogra / Reiß

Wann der Verkehr in Richtung München wieder ungehindert fließen kann, ist derzeit nicht absehbar. Vor allem im einsetzenden Berufsverkehr bedeutet das für viele Pendler, dass sie nun Geduld haben müssen. (fhz)

