Autodiebstähle in Bayern: Unbekannte entwenden zwei „Keyless“ Audi Q7 – Polizei gibt Tipps zum Schutz

Von: Felix Herz

Drucken Teilen

In Bayern wurden zuletzt zwei Audi Q7, die mit dem „Keyless Komfort System“ ausgestattet sind, entwendet. (Symbolbild) © Pond5 Images / IMAGO

Die Täter nutzten eine Schwachstelle im Keyless-Komfort-Schließsystem der Fahrzeuge aus. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ingolstadt – In einer beunruhigenden Serie von Autodiebstählen wurden in der Nacht von Donnerstag, 16. November, auf Freitag, 17. November, zwei Audi Q7 in Bayern gestohlen. Die Täter, die bislang noch nicht identifiziert werden konnten, nutzten eine Schwachstelle in den Keyless-Komfort-Schließsystemen der Fahrzeuge aus, um ihre kriminellen Pläne in die Tat umzusetzen.

PKW-Diebstähle in Bayern: Zwei Audi Q7 gestohlen

Der erste Diebstahl ereignete sich in Westerhofen, Gemeinde Stammham (Landkreis Eichstätt), wo ein blauer Audi Q7 entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr auf einem Stellplatz vor dem Einfamilienhaus der Besitzer abgestellt. Am nächsten Morgen mussten die Besitzer feststellen, dass ihr Pkw verschwunden war und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

In den frühen Morgenstunden des folgenden Freitags wurde ein weiterer Diebstahl gemeldet. Diesmal war es ein weißer Audi Q7, der in der Einfahrt eines Wohnanwesens in der Lindewiesener Straße in Oberhaunstadt (Ingolstadt) abgestellt war. Auch hier stellten die Besitzer am Morgen fest, dass ihr Fahrzeug gestohlen worden war.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polizei bittet um Hinweise – und gibt Tipps zum Schutz

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit den Diebstählen stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (08 41) 9 34 30 zu melden. Die Polizei hofft, dass Zeugenaussagen helfen können, die Täter zu identifizieren und die gestohlenen Fahrzeuge wiederzufinden.

Abschließend gab die Polizei in der Pressemitteilung vom Sonntag, 19. November, noch Tipps zum Schutz vor Diebstählen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless-Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Ausführlichere Hilfen und Tipps finden Sie auf einer speziellen Informationsseite der Polizei. (fhz)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.