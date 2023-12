Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kracht frontal in Lkw

Von: Katarina Amtmann

Ein 53-Jähriger geriet am Donnerstag mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn. Er prallte in einen entgegenkommenden Lkw. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Tauberrettersheim - Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen (14. Dezember) nahe Tauberrettersheim, im Landkreis Würzburg. Ein 53-jähriger Mann geriet mit seinem VW in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem Lastwagen. Leider verstarb der Mann noch am Ort des Geschehens.

Schwerer Unfall im Kreis Würzburg: Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war der 53-Jährige gegen 6.30 Uhr auf dem Weg von Tauberrettersheim in Richtung Röttingen. Unweit von Tauberrettersheim geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Im Kreis Würzburg hat sich ein schwerer Unfall ereignet (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Großeinsatz der Rettungskräfte nach Unfall bei Tauberrettersheim

Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und das Abschleppen der Fahrzeuge in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Notarzt waren auch die Feuerwehren aus Röttingen, Tauberrettersheim, Weikersheim und Schäftersheim mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Ochsenfurt im Einsatz.

Warum der 53-Jährige in den Gegenverkehr kam, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Ochsenfurt zeigen. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Unfallstelle geschickt, um bei der Aufklärung der genauen Unfallursache zu helfen. (kam)

