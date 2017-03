Autofahrer hält auf A9 und flüchtet zu Fuß

Pegnitz - Mit gestohlenen Kennzeichen war ein Autofahrer auf der A9 unterwegs. Als die Polizei ihn stoppen wollte, hielt er unvermittelt und flüchtete zu Fuß.

Mit einer Großfahndung sucht die Polizei in Oberfranken nach einem Autofahrer, der mit gestohlenem Kennzeichen auf der Autobahn 9 unterwegs war. Beamte versuchten den Mann am Donnerstag bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) zu stoppen. Er habe aber sämtliche Anhaltesignale missachtet, berichtete ein Polizeisprecher. Dann habe der Wagen unvermittelt auf dem Standstreifen der Autobahn angehalten und der Fahrer sei zu Fuß in einen Wald geflüchtet.

Trotz des Einsatzes zahlreicher Streifenwagen, eines Polizeihubschraubers und von Polizeihunden konnte der 35 bis 40 Jahre alte Mann zunächst nicht gefasst werden. Wie die Ermittlungen ergaben, waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen in der Nacht zum Donnerstag in Karlsruhe gestohlen worden. Die Polizei appellierte an Autofahrer, im Bereich Pegnitz keine Anhalter mitzunehmen.

