Autofahrer erleidet Niesanfall - und erfasst 16-jährigen Rollerfahrer frontal

Von: Katarina Amtmann

Ein Autofahrer musste niesen - und erfasste einen 16-jährigen Rollerfahrer (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Ein 26-jähriger Autofahrer bekam beim Abbiegen einen Niesanfall. Er übersah deshalb einen Rollerfahrer und erfasste den 16-Jährigen frontal.

Herrieden - Einen Unfall wie den am Donnerstag, 15. Dezember, in Herrieden (Landkreis Ansbach) erlebt die Polizei sicher auch nicht jeden Tag. Gegen 7 Uhr kam es zu dem Unfall mit einem verletzten Rollerfahrer und rund 13.000 Euro Sachschaden.

Autofahrer mit Nießanfall erfasst Rollerfahrer (16) in Bayern

Der Pressemitteilung zufolge war ein 26-jähriger in der Neunstetter Straße ortsauswärts unterwegs. Der junge Mann wollte dann nach links, in den Hof seiner Arbeitsstätte, abbiegen. „Dabei erlitt er einen Niesanfall und übersah so einen entgegenkommenden 16-jährigen, welcher mit seinem Roller unterwegs war“, heißt es.

Rollerfahrer in Herrieden von Autofahrer erfasst - leicht verletzt

Der Fahrer des Rollers wurde bei dem Unfall frontal vom Auto erfasst, über den Wagen geschleudert und blieb schließlich auf dem Gehweg liegen. Nach ersten Einschätzungen erlitt der junge Rollerfahrer bei dem Unfall lediglich eine Schürfwunde am rechten Unterschenkel und eine Prellung am linken Ellenbogen, so die Polizei. Er kam in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (kam)

