Autofahrerin (17) erfasst Reh – Tier wird in den Gegenverkehr geschleudert

Von: Katarina Amtmann

Das Tier wurde von der 17-Jährigen erfasst und gegen den Wagen eines 41-Jährigen geschleudert. Die Autofahrer blieben unverletzt.

Buttenwiesen - Beim Versuch, eine Straße zu überqueren, wurde ein Reh von dem Fahrzeug einer 17-jährigen Fahrerin erfasst. Anschließend wurde es gegen das Auto eines entgegenkommenden 41-jährigen Fahrers geschleudert. Dies gab die Polizei am Samstag, 16. Dezember, bekannt.

Unfall in Buttenwiesen: Reh stirbt bei Unfall

Das Unglück ereignete sich in Buttenwiesen, im Landkreis Dillingen an der Donau. Das Reh überlebte den Unfall am Freitag, 15. Dezember, nicht. Ein Jagdpächter wurde beauftragt, sich um das tote Tier zu kümmern. Laut einem Sprecher der Polizei blieben die beteiligten Autofahrer unverletzt. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 1800 Euro. (kam/dpa)

