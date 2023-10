Autofahrerin (20) kracht in Gegenverkehr: 56-Jährige in anderem Wagen stirbt

Von: Katarina Amtmann

Eine 20-Jährige geriet mit ihrem Auto aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte mit dem Wagen einer 56-Jährigen, die Frau starb.

Passau – Bei einem Unfall im Landkreis Passau ist am Montag, 9. Oktober, eine Frau gestorben, eine weitere wurde bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt.

Vilshofen/Hofkirchen: 20-jährige Autofahrerin kracht in Gegenverkehr

Wie die Polizei mitteilte, war eine 20-jährige Autofahrerin am Nachmittag von Vilshofen kommend auf der Staatsstraße 2125 in Richtung Hofkirchen nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Dort kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 56-Jährigen. Die Frau starb, die 20-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Eine Tote bei Unfall in Bayern - 20-Jährige schwer verletzt

Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau soll ein Sachverständiger bei den Ermittlungen helfen. (kam/dpa)

Erst kürzlich hat sich in Oberbayern ein tragischer Unfall ereignet. Ein Wagen war gegen einen Baum geprallt, die beiden Insassen – ein Ehepaar – kamen ums Leben.

