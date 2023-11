Autofahrerin nimmt Biker die Vorfahrt: Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Die Autofahrerin hat einem Motorradfahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen. Die Kollision endete für den Biker in Niederbayern tödlich.

Tettenweis - In Niederbayern endete eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto tödlich für den 38-jährigen Biker. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat eine 77 Jahre alte Autofahrerin dem Motorradfahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen.

Tödlicher Unfall in Niederbayern: Motorradfahrer stirbt

Der 38-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Ort des Geschehens am Donnerstag, 9. November. Die 77-jährige Autofahrerin blieb hingegen unverletzt, so die Polizei.

Ein Motorradfahrer starb bei einem Unfall in Niederbayern (Symbolbild). © IMAGO / MedienServiceMüller

Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt. (kam/dpa)

