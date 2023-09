Ein Jahr nach tödlichem Unfall: Fünf Schwerverletzte bei Crash an fast gleicher Stelle

Von: Katarina Amtmann

Ein junger Autofahrer geriet in Oberfranken auf die Gegenspur. Beim Zusammenprall mit einem weiteren Wagen wurden fünf Menschen schwer verletzt.

Münchberg - In Oberfranken hat sich am Sonntag, 17. September, ein schwerer Unfall ereignet. Ein junger Fahrer sei auf der Bundesstraße 289 bei Münchberg im Landkreis Hof in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Auto, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Mehrere Verletzte gab es bei einem Unfall in Oberfranken zu beklagen. © NEWS5 / Fricke

Unfall im Landkreis Hof: Fünf Menschen bei Crash verletzt, einer war nicht angeschnallt

Die insgesamt fünf Insassen beider Autos wurden nach dem Unfall am Sonntagnachmittag mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Die Verletzten seien zwischen 21 und 47 Jahre alt. Einer der Beifahrer war nach Polizeiangaben nicht angeschnallt. Die Staatsanwaltschaft Hof beauftragte einen Gutachter mit der Ermittlung zur Unfallursache.

Fünf Verletzte bei Unfall nahe Münchberg: Tödlicher Unfall vor einem Jahr an fast der gleichen Stelle

„An ziemlich der gleichen Stelle ist schon vor einem Jahr ein tödlicher Verkehrsunfall passiert und man weiß nicht ganz genau, wo es hingeht, wenn es heißt B289“, sagte Andreas Hentschel, Pressesprecher Feuerwehr Münchberg, gegenüber News5. .“Aber beim Eintreffen haben wir gesehen, dass das in unmittelbarer Nähe der damaligen Einsatzstelle ist. Da kommen dann, wenn die Arbeit getan ist, sicherlich Erinnerungen an den damaligen Einsatz auch wieder hoch.“ (kam/dpa)

