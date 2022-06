23-Jähriger kracht frontal in Lkw und ist sofort tot – Lastwagenfahrer erleidet schweren Schock

Von: Katarina Amtmann

Ein 23-Jähriger starb in seinem Auto. © vifogra / Schmelzer

Ein junger Mann geriet mit seinem Auto auf der B16 bei Ingolstadt in den Gegenverkehr. Das Unglück ging für den 23-Jährigen tödlich aus.

Ingolstadt – Am Montag (13. Juni) hat sich auf der B16 Höhe Ingo-Park ein heftiger Frontalzusammenstoß ereignet. Ein 23-Jähriger kam bei dem Unfall ums Leben, wie die Polizei mitteilt.

B16/Ingolstadt: Junger Mann stirbt bei Unfall

Der junge Mann aus dem Landkreis Donau-Ries war gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe der Überführung zum Gewerbepark kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto im Frontbereich laut Polizei „völlig deformiert“. Der Lkw kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit der Leitplanke zusammen.

Auto kracht in Lkw: Autofahrer war nicht angeschnallt

„Der Autofahrer, der keinen Sicherheitsgurt trug, erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen, die zum sofortigen Tod führten“, so die Polizei. Der Lkw-Fahrer (48) verletzte sich am Bein und erlitt einen schweren Schock. Er kam in ein Krankenhaus.

„Durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Zur Unfallaufnahme erfolgte eine Totalsperre der B16. Diese wird voraussichtlich wegen der Fahrzeugbergungen und Fahrbahnreinigung noch bis Mittag bestehen“, teilt die Polizei weiter mit. Die Feuerwehren aus Ingolstadt und Zuchering sind zur Verkehrslenkung vor Ort. Der Gesamtschaden wurde gemäß ersten Schätzungen mit rund 30.000 Euro beziffert.

