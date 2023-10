Überschlagen und gegen Baum geprallt: Motorradfahrer verunglückt in Oberbayern tödlich

Von: Katarina Amtmann

Ein junger Biker kam in einer S-Kurve von der Straße ab. Er überschlug sich mehrfach und prallte gegen einen Baum. Der 26-Jährige starb im Krankenhaus.

Babensham - Ein junger Motorradfahrer ist in Babensham im Landkreis Rosenheim tödlich verunglückt. Der 26-Jährige sei in einer S-Kurve in der Siedlung Reichertsham von der Straße abgekommen. Das teilte die Polizei Wasserburg am Dienstagabend, 3. Oktober, mit.

Tödlicher Motorradunfall in Obayern: 26-Jähriger stirbt

Der Biker habe sich daraufhin mehrfach überschlagen und sei anschließend gegen einen Baum geprallt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Motorradfahrer zu schnell gefahren ist.

Motorradfahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus und stirbt

Wie die PNP zuvor berichtete, waren Rettungshubschrauber, Rettungswagen und Notfahrzeug vor Ort im Einsatz. Der junge Mann wurde in eine Klinik gebracht und starb dort an seinen schweren Verletzungen unter anderem an Beinen und Kopf. Die Kreisstraße war zwischen 17.20 Uhr und 18.50 Uhr gesperrt. (kam)

Ein Lkw hat beim Spurwechsel auf der A9 Richtung München ein Auto übersehen. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Eine Mutter und ihr Sohn wurden schwer verletzt.

